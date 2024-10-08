　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南大內長照中心發生火警　業者及護理師及時滅火疏散住民未釀災

▲台南市大內區的一間老人長期照顧中心，8日清晨發生一起排風扇不明原因起火燃燒事件，所幸火警自動警報設備有立即啟動，業者及護理師及時滅火疏散住民幸未釀災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市大內區的一間老人長期照顧中心，8日清晨發生一起排風扇不明原因起火燃燒事件，所幸火警自動警報設備有立即啟動，業者及護理師及時滅火疏散住民幸未釀災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市大內區的一間老人長期照顧中心，8日清晨發生一起排風扇不明原因起火燃燒事件，霹靂啪喇的聲響，從長照中心的天花板冒出，伴隨著間歇的火光及濃煙，所幸該場所的火警自動警報設備有立即啟動，業者及護理師及時滅火疏散住民幸未釀災。

▲台南市大內區的一間老人長期照顧中心，8日清晨發生一起排風扇不明原因起火燃燒事件，所幸火警自動警報設備有立即啟動，業者及護理師及時滅火疏散住民幸未釀災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

該照護中心值班人員聽聞警報聲響趕緊報警，並隨即利用場所設置的滅火器進行初期滅火，並立即疏散護理師1人、外籍看護6人、住民21人。消防局第四大隊大內分隊接獲報案立即馳援救災，所幸火勢由場所人員自行撲滅，沒有人員傷亡，消防人員再次進行確認管道間無異狀才鬆口氣。

▲台南市大內區的一間老人長期照顧中心，8日清晨發生一起排風扇不明原因起火燃燒事件，所幸火警自動警報設備有立即啟動，業者及護理師及時滅火疏散住民幸未釀災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第四大隊大隊長蔡國保呼籲，民眾平時應加強用火用電安全管理外，各營業場所也應定期巡檢場所消防安全設備，本次風扇起火事件，所幸消防設備及時動作警報，且長照中心人員啟動自衛消防編組第一時間撲滅火勢並疏散住民，避免後續的災情擴大。

▲台南市大內區的一間老人長期照顧中心，8日清晨發生一起排風扇不明原因起火燃燒事件，所幸火警自動警報設備有立即啟動，業者及護理師及時滅火疏散住民幸未釀災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯指出，預防優於搶救，平時即督導場所定期檢修消防安全設備，落實平時設備及場所自我管理維護，方能將初期火勢控制在一定範圍，減少人員及財產損失。市長黃偉哲呼籲各場所應落實「防火管理，自己的財產自己護」，確保場所人員安全，積極的維護設備和人員訓練，以避免發生不必要之設備故障事故及減少財產之損失。

ET快訊
快訊／4縣市豪大雨特報　下到入夜
快訊／昨飆漲今重挫！　00887狂跌近4成
台中40歲男「1天沒出門」　母驚見他陳屍房間
1歲女童耳後「以為是胎記」　醫驚：是血管瘤
快訊／台中男陳屍公園　晨運民眾嚇壞
温昇豪爆鬧翻伊林！新戲停拍　7位數製作費泡湯
柯文哲「貼身帳房」緊急出境逃亡！　滯留日本恐通緝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南大內長照中心發生火警　業者及護理師及時滅火疏散住民未釀災

斥資2100萬！花蓮市5特色公園改造升級近完工　預計年底開放

史上首次！基隆核發「泡水車」補助最高3萬　放寬住屋受損申請條件

談判破裂台南男遭砍中槍「丟包」不治　槍手林澤峰被判刑23年

台電南投區處動員南下支援搶修　屏東受災戶深夜凌晨2時全數復電

桃園報廢YouBike1.0　議員揭逾5千輛苦無去處

台東離奇死亡車禍　死者7天前才因竊盗被聲押未准

新北代表台灣榮獲「WITSA全球創新與科技卓越獎」首獎

提升紙餐具回收率　新北推動回收「清、分、疊」3步驟

新北土城LG09站變電所室內化　都市計畫變更增加公園綠地

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

吳宗憲留3房給鹿希派！　「會投資有P用，會投胎才重要」

台東男遭撞輾「屍塊散布百公尺」！現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

台南大內長照中心發生火警　業者及護理師及時滅火疏散住民未釀災

斥資2100萬！花蓮市5特色公園改造升級近完工　預計年底開放

史上首次！基隆核發「泡水車」補助最高3萬　放寬住屋受損申請條件

談判破裂台南男遭砍中槍「丟包」不治　槍手林澤峰被判刑23年

台電南投區處動員南下支援搶修　屏東受災戶深夜凌晨2時全數復電

桃園報廢YouBike1.0　議員揭逾5千輛苦無去處

台東離奇死亡車禍　死者7天前才因竊盗被聲押未准

新北代表台灣榮獲「WITSA全球創新與科技卓越獎」首獎

提升紙餐具回收率　新北推動回收「清、分、疊」3步驟

新北土城LG09站變電所室內化　都市計畫變更增加公園綠地

謝淑薇女雙5連敗！世界排名跌到第8　年終賽對手陸續出爐

機上廁所「別用衛生紙」改用這個擦　空姐曝超噁真相：從來沒清過

快訊／4縣市豪大雨特報　下到入夜

酒駕男半夜連撞8車「盆栽瞬間移位」手骨折　4輪朝天超慘畫面曝

嘉義阿里山公路貨車撞電桿　駕駛傷重不治！女騎士追撞受傷

諾貝爾物理獎今晚揭曉！盤點呼聲最高6學者　預測名單一次看

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業　台中、桃園店只營業到10／20

永豐投信出手控管！00887今限制初級市場申購　股價狂跌近4成

陸委會指賴清德「祖國論」客觀歷史事實　籲北京正視中華民國存在

台南大內長照中心發生火警　業者及護理師及時滅火疏散住民未釀災

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

地方熱門新聞

台東離奇死亡車禍　死者7天前才因竊盜被聲押未准

男子停役後欠款165萬元拒繳強制執行管收獲准

基隆首核發泡水車慰助金　放寬住屋受損申請條件

桃園報廢YouBike1.0　議員揭逾5千輛苦無去處

文藻大學被吹破爛「轟炸慘照」曝

台電南投區處動員南下屏東縣支援搶修復電

山陀兒重創金山　朱銘美術館災後慘況曝

高鐵大道通車啟用！雲林交通便利動線再提升

桃園機車事故死傷居高不下　市府加強安全教育

快訊／台東離奇車禍　1死1傷

土城LG09站變電所室內化　都市計畫變更增加公園綠地

桃園國慶旅遊推薦　「探索北橫」抽好禮

2024台東電音派對　19日嗨翻森林公園！

花蓮振興券享加碼優惠　領取攻略看這裡

更多熱門

相關新聞

台南槍擊丟包醫院案　另一人無罪理由曝

台南槍擊丟包醫院案　另一人無罪理由曝

2023年4月8日凌晨2時32許，27歲徐姓男子遭人丟包在台南市安南醫院急診室門口，緊急搶救仍傷重不治，檢警查出林澤峰、林昱愷涉案行兇，全案依殺人、槍砲等罪嫌起訴，台南地院國民法官法庭評議後，7日晚上宣判，林澤峰判刑23年，林昱愷罪證不足判無罪。

快訊／台南南區追撞車禍小客車衝撞倒垃圾民眾7傷5送醫

快訊／台南南區追撞車禍小客車衝撞倒垃圾民眾7傷5送醫

台南賓士追撞垃圾車　7人受傷送醫

台南賓士追撞垃圾車　7人受傷送醫

談判殺人丟包　槍手林澤峰被判刑23年

談判殺人丟包　槍手林澤峰被判刑23年

跟著巷仔Niau「踅」台南民眾搶頭香集章換好禮

跟著巷仔Niau「踅」台南民眾搶頭香集章換好禮

關鍵字：

台南大內長照中心火警業者護理師滅火疏散住民

讀者迴響

熱門新聞

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

柯文哲「貼身帳房」出逃日本！　被叮囑：把錢保護好

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

柯文哲「2度拒應訊」內幕！　底牌被掀破防了

柯文哲貼身帳房「橘子」起底　現金、USB都她管

柯文哲「期約收賄」鐵證曝：小沈很小氣

怎麼沒有他？蔡其昌看到名單也好奇

女子潛水失蹤　鯊魚肚子發現她大腿

樂天女孩死會+1！

PCB廠有大事宣布　競國明起暫停交易

即／10縣市豪雨升級　大雷雨加碼夜襲

印尼看護產嬰被轟假　雇主協會曝「男嬰去向」

愛愛10-15分最好「太久會破皮」　醫建議結束快做一事

更多

最夯影音

更多

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面