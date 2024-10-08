台南大內長照中心發生火警　業者及護理師及時滅火疏散住民未釀災

▲台南市大內區的一間老人長期照顧中心，8日清晨發生一起排風扇不明原因起火燃燒事件，所幸火警自動警報設備有立即啟動，業者及護理師及時滅火疏散住民幸未釀災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市大內區的一間老人長期照顧中心，8日清晨發生一起排風扇不明原因起火燃燒事件，霹靂啪喇的聲響，從長照中心的天花板冒出，伴隨著間歇的火光及濃煙，所幸該場所的火警自動警報設備有立即啟動，業者及護理師及時滅火疏散住民幸未釀災。

該照護中心值班人員聽聞警報聲響趕緊報警，並隨即利用場所設置的滅火器進行初期滅火，並立即疏散護理師1人、外籍看護6人、住民21人。消防局第四大隊大內分隊接獲報案立即馳援救災，所幸火勢由場所人員自行撲滅，沒有人員傷亡，消防人員再次進行確認管道間無異狀才鬆口氣。

消防局第四大隊大隊長蔡國保呼籲，民眾平時應加強用火用電安全管理外，各營業場所也應定期巡檢場所消防安全設備，本次風扇起火事件，所幸消防設備及時動作警報，且長照中心人員啟動自衛消防編組第一時間撲滅火勢並疏散住民，避免後續的災情擴大。

消防局局長李明峯指出，預防優於搶救，平時即督導場所定期檢修消防安全設備，落實平時設備及場所自我管理維護，方能將初期火勢控制在一定範圍，減少人員及財產損失。市長黃偉哲呼籲各場所應落實「防火管理，自己的財產自己護」，確保場所人員安全，積極的維護設備和人員訓練，以避免發生不必要之設備故障事故及減少財產之損失。