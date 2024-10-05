快訊／震撼！涉公墓光電弊案　彰化泛藍資深議員、前女主秘羈押禁見

▲動土合影時鄉代們並不知情要出租作光電(前排中間者為前鄉長詹木根與林姓主秘)。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

最高檢察署8月間啟動「靖平專案」，彰化地檢署肅貪專組，8月底偵辦竹塘鄉及雲林二崙鄉長及鄉代會主席聲押禁見；昨(4日)上午廉政署、調查站等單位，再次針對永靖鄉第六公墓光電案，發動搜索 5 處，帶回19人，公所前退休林姓女主秘承認洩漏秘密但否認貪污，時任鄉長、現任縣議員詹木根，完全否認，2人遭聲押禁見，其餘部分人等諭知具保10萬元至40萬元不等。

▲永靖鄉第六公墓光電案涉弊鄉民抗議。（圖／ETtoday資料照）

永靖鄉第六公墓案，於2020年6月間前鄉長詹木根時期，出租給光電能板廠，出租期9年11月，當時依據法規採購案未達10年，不須經過代表會同意，每年回饋給公所80萬元，當年熱鬧動土，鄉代多人參加並不知道要出租「種電」使用，鄉民得知後多次到公所抗議，擔憂賴以為生的苗木，會因為光電板造成環境浩劫，毀於一旦，當時周邊4村組成自救會，200多人前往公所舉白布條抗議砲轟，「官司勾結」、「黑箱作業」。

▲永靖鄉第六公墓光電案涉弊鄉民撒冥紙抗議。（圖／ETtoday資料照）

彰化地方檢察署表示，經肅貪專組陳鼎文檢察官偵辦詹姓議員時任鄉長時期，與鄉公所前主秘等共同勾結開發業者，涉嫌護航廠商綠能不法貪瀆案件，於昨(4)日上午，指揮法務部調查局中部地區機動工作站、航業調查處及法務部廉政署中部地區調查組發動搜索 5 處，並通知涉案被告及證人共19人到案說明。經彰化地檢署7位檢察官複訊其中16人後，部分人等經檢察官諭知具保 (下同)10萬元至40萬元不等之金額。

法官訊問被告後，詹木根完全否認犯罪，前林姓主秘承認洩漏秘密但否認貪污，均涉嫌貪污治罪條例的受賄、圖利及刑法洩漏國防以外秘密罪犯罪嫌疑重大；法官考量被告2人所犯均為重罪及2人的實質影響力，恐有勾串共犯及證人之虞，因此均予以羈押禁見。

▲永靖鄉第六公墓光電案涉弊鄉民撒冥紙抗議。（圖／ETtoday資料照）

彰化地檢署指出，為貫徹執行最高檢察署「靖平專案」、維護國家重要能源政策「淨零轉型」推動，強力掃蕩妨害綠能產業發展犯罪，已於今年8月底發動第一波執行，指揮偵辦彰化縣某鄉鄉長、雲林縣某鄉鄉長、代表會主席等人涉犯之綠能貪瀆犯罪，該次執行計向法院聲請羈押被告7人，其中5人經法院當庭裁定羈押禁見。

彰化地檢署強調，本署就未經法院羈押而諭知交保該2名被告，旋即提出抗告，經二審法院撤銷交保裁定發回更裁，日前地院更裁羈押禁見，本署偵辦腳步毫不停歇，針對轄內綠能不法犯罪，又發動本次第二波掃蕩，務使心存僥倖、破壞國家能源政策不法之徒無喘息機會。