對陳水扁說「諒解我必須釘死你的過犯」　司法傳教士林勤綱辭世

▲台北地檢署前主任檢察官，人稱司法傳教士的林勤綱，日前過世。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

在司法界評價極高的台北地檢署前主任檢察官林勤綱，10月6日因為心因性休克猝逝，享年71歲，法界同感惋惜。林勤綱由法官轉任檢察官，又因篤信基督教，自我要求極高。他曾在前總統陳水扁案件中蒞庭，並說出「親愛的朋友，請諒解我必須釘死你的過犯」，讓人深感正氣凜然。

林勤綱曾任律師，後擔任法官，並曾擔任高等法院法官。但他堅持司法改革，後又轉任基層檢察官，之後擔任台北地檢署主任檢察官。在北檢主任期間，遇上陳水扁家族相關貪污案件，他蒞庭時爆料自己曾與陳水扁是美麗島事件中的戰友，引發爭議，之後又以台大法律系學長身分，對陳水扁說出「親愛的朋友，請諒解我必須釘死你的過犯」，讓他一夕輿論焦點。

林勤綱1953年出生，是外省第二代，家境清寒的他，苦讀考上建國中學、台灣大學法律系，1977年考上律師。當時第一份工作是進入黨外人士、前監察委員張德銘主持的律師事務所任職，也因此他成為美麗島辯護律師團的一員，但他辯護的對象並非因叛亂罪而遭判刑的黃信介等人，而是為一般刑事罪而被普通法院審判的被告。

林勤綱因為在張德銘事務所工作，與早期的黨外人士頗有接觸，而他除了堅持司法改革，在基層任職以外，也因為他篤信基督教，自我要求極高，在司法圈內頗受敬重，許多司法官都稱他為「司法傳教士」。

林勤綱的遺孀8日清晨在社群媒體上發布訊息，稱「我先生勤綱，已於10月6日凌晨1點，在家中睡夢中安詳去世。二殯法醫開立死亡證明為『心因性休克』，法醫跟我解釋說大概類似心肌梗塞，因為我兒子Andrew這幾天剛好回台灣出差1星期。配合他的行程，所以安息禮拜日期時間地點訂得比較趕。」林勤綱得年71歲，家屬訂10月13日在台北市立第二殯儀館舉行安息禮拜。