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不只女議員！高雄男寄電郵騷擾　手機內恐嚇信件多達160封

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市女議員收恐嚇性騷電郵提告，警方在8日下午於高雄鳳山逮捕楊姓嫌犯。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市3名女議員接連在日前收到恐嚇性騷擾電子郵件，北市刑大初步統計包含民進黨籍女議員顏若芳、鍾佩玲以及國民黨籍女議員游淑慧也都收到騷擾電子郵件，警方8日下午在高雄逮捕楊姓嫌犯，並在手機搜出恐嚇電子郵件，初步估計針對政治人物恐嚇的電子郵件，就多達160多封。

警方調查，37歲的楊姓男子，平時無業住在高雄鳳山住家，在日前涉嫌以手機寄送多封恐嚇、性騷擾電子郵件給3名藍營、綠營的女議員，其中包括游淑慧、鍾佩玲以及顏若芳等人，3人事後均對楊姓男子提出告訴，北市刑大科偵隊也介入偵辦。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲北市女議員收恐嚇性騷電郵，3名藍綠女議員提告，北市刑大在8日逮人。（圖／民眾提供）

北市刑大在8日下午2時許，前往高雄鳳山住處逮捕楊姓男子，並且在住處內搜出寄送恐嚇、性騷擾簡訊的手機，手機內容包括「超低賤母豬肉便器奴隸」、「乖乖趴著、同時Ｘ死你們」等不雅內容。

警方進一步發現，楊姓男子除了寄給3名提告的女議員之外，另外還有其他政治人物也在裡面，目前仍持續清查被恐嚇對象，也將楊姓男子帶回台北市刑大偵訊，並釐清犯案動機。

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