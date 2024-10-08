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8醫院放流水「抗生素超標」　環境部：將加強藥物回收機制

▲▼環境部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲針對8醫院放流水抗生素超標，環境部表示，將加強藥物回收機制。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶、洪巧藍／台北報導

根據環境部針對國內醫院3年調查發現，有8家醫院放流水中的抗生素明顯超標。環境部今（8日）表示，抗生素明顯超標對環境可能產生危害，醫院若超過建議監測基準值，就應進行來源掌握與削減，環境部將與衛福部合作，強化藥物回收機制與管道，並加強放流水抗生素檢測管理，擴大到其他醫療院所，降低相關風險。

環境部水質保護司從109至111年，針對醫院放流水進行檢測與調查。發現台南奇美、台中榮總、亞東醫院、高雄醫學大學等8家醫療院所的放流水，檢出超標的抗生素，包含環丙沙星、頭孢他啶、氧氟沙星、磺胺甲噁唑等，其中又以頭孢他啶超標數值最明顯。

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環境部水質保護司長王嶽斌表示，環境部從109年起連續3年，針對醫院放流水進行檢測與調查，調查標準是參考國內健保資料藥品用量與國際相關管理項目制訂，篩檢9項新興藥物項目進行管理，並針對一定規模醫療院所納入檢測與管理。

對於8家醫院放流水中的抗生素明顯超標，王嶽斌表示，醫院若超過建議監測基準值，就應該採行掌握來源與削減措施。

王嶽斌進一步表示，目前檢測以醫學中心為主，未來環境將與衛福部合作，強化藥物回收機制與管道，並加強放流水抗生素檢測管理，擴大到其他醫療院所，並針對檢測項目進行滾動式檢討，降低相關風險，並依照行政院計畫與後續需要，希望醫療院所配合進行檢測與深化。呼籲民眾回收處理藥品，不要丟入馬桶，像是抗生素、針劑、荷爾蒙等，要拿到醫院回收。

疾病管制署副署長羅一鈞表示，「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」經行政院於今年7月核定是以衛福部（疾管署、食藥署）和農業部為主責單位，自明年開始啟動。

而針對醫院放流水抗生素殘留問題，行政院會另成立跨部會平台處理，依據聯合國四方組織「防疫一體」六大行動路徑將衛福部、農業部、環境部等相關部會均納入跨部會平台共同合作。

感染科權威、林口長庚醫院副院長邱政洵受訪也強調，醫院藥物等醫療廢棄物處理都是依照規定處理，另一種可能性是病人服藥後經排泄物代謝進入下水道，但是醫院要針對這種情況處理相對困難，且同樣會在病患家中也會發生，最終應該是從抗生素合理使用去處理。

▲▼環境部檢測，8醫院放流水的抗生素超標。（圖／環境部提供）

▲環境部檢測發現，8家醫院放流水的抗生素超標。（圖／環境部提供）

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