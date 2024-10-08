快訊／4縣市豪大雨特報　下到入夜

記者蔡亞樺／台北報導

東北季風影響帶來明顯降雨，中央氣象署今（8日）上午9時40分針對宜蘭縣、基隆北海岸、台北市、新北市發布豪大雨特報，其中宜蘭縣山區為豪雨等級，降雨持續到晚上，低窪區慎防淹水。

▲部分地區出現豪雨。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署指出，東北季風影響及水氣偏多，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸、台北市、新北市有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▲基隆北海岸、台北市、新北市及宜蘭縣發布豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今、明天東北季風影響，北部及東北部氣溫稍下降；水氣偏多，今日至明日清晨台灣東北部、基隆北海岸及大台北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象署進一步表示，北部、東部、東南部地區及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，今日清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

豪雨特報

影響時間：08日上午至08日晚上

＊大豪雨：宜蘭縣山區

＊豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市

＊大雨：宜蘭縣