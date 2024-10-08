鐵板牛肉一上桌「20隻小蟑螂秒竄出」！店家拒賠：菜絕對沒問題

▲鐵板牛肉一送上桌，近20隻小蟑螂從盤子底部不斷竄出。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

外出用餐最注重的就是環境衛生，除了害怕吃壞肚子之外，最擔憂的是一不小心就被「額外加料」。大陸一名網友爆料，近日前往某海鮮餐廳用餐時，點了一道鐵板燒料理，怎料店員一端上桌，瞬間冒出數十隻小蟑螂四處逃竄，更離譜的是，店家竟喊「菜品絕對沒問題」，拒絕退費賠償。

綜合陸媒報導，大陸一名網友氣憤投訴，指他本（10）月3日前往位於福建省南平市的某間海鮮餐廳吃飯，沒想到其中一道鐵板牛肉料理送上桌後，近20隻的小蟑螂竟從盤子底部不斷竄出，甚至還直接爬到筷子上，讓他當場嚇壞食慾全無。

該名網友向店家反映後，業者卻不肯賠償，甩鍋回覆「這個你放心，我們菜品是絕對沒問題的，可能是鐵板裡面的，跟菜沒有關係，我們都有消毒殺菌」，更聲稱相關監管部門也都有前來㮷查，否認食品安全出問題。

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「鐵板裡還是菜裡的，都不行啊」、「這後廚不會太乾淨吧」、「平常不清理就容易有蟑螂，所以大家都懂，鐵板沒清理過」、「快檢舉讓他賠償關店」、「哪家曝光出來避雷」、「這種食藥監都不用管？還可以開業？」、「剛孵出來的仔，大的還在後面。」

對此，福建省南平市延平區市場監督管理局回應，已針對此事立案進行調查，並責令該間涉事餐廳立即進行改善。

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