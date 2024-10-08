雪羊還原與呂忠翰張元植　挑戰世界第七高峰現場

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未征服的稜線　還原雪羊、呂忠翰與張元植挑戰世界第七高峰現場

記者李芸樺／台北報導

知名山岳攝影師雪羊來《豈有此呂》了！雪羊去年和台灣登山家呂忠翰與張元植，挑戰世界第七高峰道拉吉里，而且還是要在未征服的稜線上，開闢出一條屬於自己的新路線，在這個登頂死亡率高達15%的銀白世界裡，三人都經歷了什麼？抉擇了什麼？體悟了什麼？雪羊親自還原分享。

▲▼ 山岳攝影師、作家雪羊。（圖／《豈有此呂》）

▲山岳攝影師、作家雪羊。（圖／《豈有此呂》）

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這是一場長達2個半月的人生解鎖，雪羊聊起花了快80萬遠赴尼泊爾西部、8千多公尺高的銀白世界，其實一點都不浪漫，當地氣候瞬息萬變，不只基地營可能遇到雪崩掩埋，登頂前他準備的部分氧氣瓶連同帳棚都被強風吹走。

▲▼ 山岳攝影師、作家雪羊。（圖／《豈有此呂》）

▲ 雪羊人生解鎖世界第七高峰。（圖／《豈有此呂》）

在適應當地環境的過程中，三人都出現頭痛、水腫的高原反應，而當雪羊到7千多公尺時，發現已沒有體力同時帶氧氣瓶和相機前行時，面臨挑戰還是留下的生死抉擇，他認真思考了一個小時，最後他選擇和相機共進退！

▲▼ 山岳攝影師、作家雪羊。（圖／《豈有此呂》）

▲雪羊的珍貴見聞和體驗都重現在《道拉吉里的風》。（圖／《豈有此呂》）

而雖然結果是三人都鎩羽而歸，但雪羊仍開心表示，在山上遇到「怪怪的」神人，就是見證波蘭登山家登頂後，一路滑雪穿過無數個冰河裂隙下來「超危險但帥爆」，並幫他拍攝記錄。更多登峰現場的凶險與珍貴體驗，請鎖定10月8日的《豈有此呂》。

▲▼ 山岳攝影師、作家雪羊。（圖／《豈有此呂》）

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