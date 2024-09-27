國中帶剁骨刀要砍父小三　陳慧珠20歲變黑道大嫂

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記者莊宗勳、李芸樺／台北報導

一名發願創立幫派的小太妹，國中就帶剁骨刀要砍爸爸的小三，卻意外變成同時被14人追求的公主，然後20多歲變黑道大嫂，淪為媽媽口中「比垃圾還不如」的毒蟲11年，最後竟從總統手中接過傑出更生人表揚。這是陳慧珠，看起來就像健談阿桑的尋常婦人，她的人生很不尋常，比《台灣霹靂火》還荒謬。

▲ 王牌保險員、更生人陳慧珠。（圖／《豈有此呂》）

陳慧珠說到三結三離的婚姻，她19歲和好賭的第一任丈夫離婚後借酒澆愁，想放棄一切時，好友遞來安非他命，她吸了之後心情變好，開始追求人生第二志願：當歌星。如願進夜總會駐唱後，還成為黑道大嫂，「我覺得變成英雄了」不料因為偷抽男友的海洛因，染上毒癮，變成狗熊。

▲ 陳慧珠荒唐人生豐富到集結成冊。（圖／《豈有此呂》）

兩人被抓後，她在戒毒期間認識第二任丈夫，「大家都給我毒品，只有這男人勸我戒毒。」，陳慧珠感動到以身相許，直到有天警察上門，她才知道丈夫的毒品前科比她還「輝煌」。就連到獄中，很照顧她的老大姐也是大藥頭，總拿毒品給她。

▲陳慧珠年輕時外型出眾，曾同時有14個男友。（圖／原水文化提供）

吸食過多種毒品的陳慧珠，曾經無良到把媽媽的手術錢都花光買毒，但媽媽總是沒離棄她，加上一次在獄中被牧師帶領唱詩歌感動潸然淚下，「我好想要一個重頭開始的機會！」她下定決心受洗，至今再也沒碰毒品，成為王牌保險員。

▲陳慧珠下決心脫離毒海重生，受總統表揚。（圖／原水文化提供）

陳慧珠說，「王牌」這個稱號，不是因為她賺了很多錢，而是因為她終於突破自己這一關，她鼓勵還在沉淪的同路人「我們的家不是在監獄，我們可以走出來，端看你的決心。」。

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