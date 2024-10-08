家長深夜連環call！訊息跳出「3字」她理智線斷：要24小時在線？

▲幼師遭家長深夜連還call，還要求她要隨時秒回訊息。（示意圖非當事人／pexels）

圖文／CTWANT

老師最怕遇到無理的家長！有一名幼兒園老師在開學前，被家長在深夜連環call，為了詢問孩子幾號開學，對方傳來的訊息不但出現「請秒回」3個字，還強調幼師應該隨時在線並批她沒責任心，讓她當下理智線斷掉，傻眼說「要24小時在線？」

大陸微博主「快樂儲存所」最近分享一位民眾的匿名投稿，一名網友從事幼教業，在幼兒園擔任老師，近日她一起床發現有位孩童的家長在凌晨4時50分傳訊息，問她「幼兒園什麼時候上課？7號還是8號？」馬上接著要求她「請秒回」。

但網友當時正在睡夢中，家長繼續咄咄逼人，「做幼師要隨時在線的，我們做家長的也很為難，為了小孩的未來請大家共同進退」，甚至說重話，「選擇這份職業就多點責任心，給妳打了幾個電話妳都不接，妳什麼意思」。

▲幼師遇到誇張家長半夜連還call，還罵她沒責任心。（圖／翻攝自微博）

從讓名幼師網友分享的截圖可見，家長在傳完訊息後繼續「奪命連環call」。面對這種家長，網友很不解地說，「睡醒天都塌了，幼師要24小時在線？」由此可見，就能感受到她的無奈。

貼文一出有許多網友替她抱不平，或是幫她出點子，「等孩子上學，妳就想個理由每天半夜打給她」、「這家長明顯有病，不建議正常人和她正面對槓」、「這家長精神有問題吧，涉嫌故意騷擾虐待老師，可以報警嗎？」「請秒回？妳現在傳訊息給她，也請她秒回」、「對方越要我秒回，我通常都隔好幾天再回」。

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