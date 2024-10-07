「寒露」補財庫5生肖運勢爆棚！屬牛有事業財、第一名幸運之神靠攏

文／命理老師 邱彥龍

周二（10／8）正式進入寒露，氣溫開始下降，日夜溫差大，可以明顯感覺到涼意，但有5個生肖運勢爆棚，國際天星命理風水專家邱彥龍分析，屬鼠的幸運之神將向你靠攏，順應大環境跟趨勢走，會為你帶來財富；屬龍者有偏財運；屬兔的朋友則是正財運不錯，屬牛者擁有的是事業財；屬羊的則會找到新的投資項目。

▲寒露節氣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（10／8～10／23）運勢最強 5生肖，分別是：

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Top5 ：羊



屬羊的朋友在這段期間有偏財運，事業會迅速進展，有新的投資項目，甚至得到子女的協助，只是溝通上比較容易搖擺不定，變來變去，可能要白花不少錢出去。

Top4 ：牛



屬牛的朋友在這段期間擁有事業財，助人助己，跟客戶、合夥人或另一半都是互為貴人，容易在朋友或團體中擁有名氣，成為焦點，但切記財不露白，要低調行事，並且行動迅速，拖延會壞事。

Top3 ：兔



屬兔的朋友在這段期間擁有事業財與正財運，容易成為關注的焦點，要以智慧來溝通與處理事情，同時，金錢上要盡可能的清楚乾淨，不要人家欠你或你欠人家都不好，要達到平衡，才不會影響名聲，這段時間容易得到感情關係帶來的錢財，或幫助客戶而得來的財富。

Top2 ：龍



屬龍的朋友在這段期間擁有偏財運，容易獲得名氣，只要遵循自我的規畫進行，工作與財運都能加分，並且擁有幸運之神眷顧，但切記用智慧理財，才不會當個過路財神！

Top1 ：鼠



屬鼠的朋友在這段期間順應大環境趨勢，會擁有大財，只是錢財進來得會有點延遲。幸運之神向你靠攏，名氣大漲，切記說話要思考一下，不要太快，以免禍從口出。

▲寒露期間適合養生。（示意圖／取自免費圖庫Unsplas）



節氣進入寒露，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，寒露將至，溫度漸降，季節轉換正是檢視自我的最佳時機，適合搬家、轉換居住、營業地點、裝修等變動，同時，白露和寒露都是天地自然補財庫的好時節，可以到廟裡走走為自己呈疏補庫。另外，寒露也適合養生，多吃銀耳、蓮子、山藥、蓮藕、菊花、螃蟹，可以潤肺、健脾胃、補益肝腎。

邱彥龍老師指出，寒露期間木星開始逆行，要一直持續到明年2月4日，但還好有吉星加持，政府可能會推出多項福利政策，幫助工商界推進與擴張。個人方面，積極採取行動者，可得貴人相助，讓自己的傑出表現帶來財富跟名望，但切記對事勿太糾結、計較。

邱彥龍老師提醒，這段時間要注意手腳受傷、精神問題、還有小心被狗、貓及大型動物攻擊、咬傷；政治人物、誇張好辯、不可靠的人以及用秘術騙人者恐怕會在檯面上被肆無忌憚的抨擊，並產生言語交鋒。但水瓶座、雙子座、天秤座相對幸運，可以得到有權勢的朋友幫助，甚至升官，另外天蠍座、天秤座、摩羯座、雙魚座、金牛座等5星座，獲幸運之神眷顧，財富會有所增長。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師