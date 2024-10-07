　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】超商這一瓶　讓你邊喝邊賺！

▲▼超商這一瓶，讓你邊喝邊賺。（圖／業者提供）

圖、文／統一瑞穗提供

走進巷口小7，優惠活動琳瑯滿目，A產品打8折，B產品買兩件省10元，想喝點好的，但又想買到最優惠的，最終在貨架前猶豫了老半天，這是你的日常嗎？

除了咖啡、豆漿外，鮮奶也是常見的早餐良伴之一，不過你知道不同品牌的鮮奶其實也有差異嗎？超商有一款號稱「隱藏款」的瑞穗極制鮮乳，它投資上億元打造同步歐美國家的製程技術，讓你不用出國就能喝到接近國外鮮乳的口感，可說是喝到賺到！

喝到賺到1：為保留免疫球蛋白，斥資上億導入膜過濾設備，入手價格卻超親民
瑞穗極制鮮乳採用市場上極少數鮮乳採用的巴式殺菌法，是一種相對低溫的殺菌技術，能保留一般超高溫殺菌鮮乳所沒有的免疫球蛋白和乳鐵蛋白，呈現接近生乳般的風味，營養更完整，讓你每喝一口都賺到！

喝到賺到2：紙盒內層採原色紙漿，其實大有來頭！
為了保持風味的恆定，瑞穗極制鮮乳採用歐洲進口的阻光包材，隔絕99.2％的光線，確保風味不受光線影響，且紙盒內層不經過任何漂白，通過FSC™森林驗證，在守護鮮乳品質的同時也守護環境永續。

喝到賺到3：單瓶打折又贈OPENPOINT點數，喝越多賺越多！
瑞穗極制鮮乳除了有290ml外，930ml其實才是隱藏款中的隱藏款！即日起到11/26，瑞穗極制鮮乳930ml單瓶特價95折還贈OPENPOINT點數7點，價格超實惠。

出門在外，面對生活中多重挑戰的夾擊，除了買東西需要精打細算外，也別忘了照顧自己的健康！現在就趕快到巷口小7，買瓶瑞穗極制鮮乳吧！一口喝下賺的不只優惠價，還有一般超高溫殺菌鮮乳沒有的免疫球蛋白與乳鐵蛋白，讓你在面對外來挑戰時，也能輕鬆為自己打造好「抵」氣！

ET快訊
中華隊28人名單出爐　蔡其昌好奇：怎麼沒有他？
遊日注意！電車癡漢「過激化」　當場扒內褲、集體包圍猥褻
外送員「搭怪手送便當」！雙手緊抓鏟斗畫面曝　縣府要罰了
00887單日瘋漲116%破紀錄　投信示警「溢價222%」
雨彈炸北東「連2天發紅」！一圖看未來降雨趨勢
快訊／高二生持刀攻擊　2學生濺血送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】超商這一瓶　讓你邊喝邊賺！

台南千坪湖美商場「ZEELAND-MARK」開幕！集結7-11、星巴克6大品牌

2024台灣大日月潭花火音樂會11／2登場　AI與音樂交織智慧科技大時代

Ｉ人Ｅ人都需要的快速充電術！交給tokuyo「黃金雙組合」想靜想動都能玩美滿足

全聯聯名必比登名店！「紅燒、清燉牛肉湯」3款新品加熱就能吃

超市推雙十優惠「日用品買1送1」　迪士尼廚具31折起集點換購

【廣編】告白交給雪山！雪山啤酒x冰球樂團年度破冰神曲搶先聽

秀學生證「免費吃漢堡王雞塊」！　條件快看

就是今天！7-11咖啡「買10送10」　全家單品限1日「買6送6」

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

解說內外循環鍵使用時機　他酸：迴轉時不要再按了

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

2NE1演唱會「連飆多首經典歌」　時隔多年合體..青春回來了！

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

【廣編】超商這一瓶　讓你邊喝邊賺！

台南千坪湖美商場「ZEELAND-MARK」開幕！集結7-11、星巴克6大品牌

2024台灣大日月潭花火音樂會11／2登場　AI與音樂交織智慧科技大時代

Ｉ人Ｅ人都需要的快速充電術！交給tokuyo「黃金雙組合」想靜想動都能玩美滿足

全聯聯名必比登名店！「紅燒、清燉牛肉湯」3款新品加熱就能吃

超市推雙十優惠「日用品買1送1」　迪士尼廚具31折起集點換購

【廣編】告白交給雪山！雪山啤酒x冰球樂團年度破冰神曲搶先聽

秀學生證「免費吃漢堡王雞塊」！　條件快看

就是今天！7-11咖啡「買10送10」　全家單品限1日「買6送6」

新光金股臨會前業績開獎！　前9月EPS達1.24元

告別？留下？李雅英現身新莊球場　談明年動向：喜歡在習慣的地方

陳冠宇唯一3度打12強　看好年輕投手：未來有機會贏日本全一軍

桃園機車事故件數及死傷居高不下　市府：加強交通安全教育

邵雨薇找妹妹合照遭虧「年輕人才喜歡」！　走心：現在開始每天拍

廣告被炎上！全家開心吃麵「非裔新娘沒爸爸」　亨氏急道歉下架

木工素人爆紅！邱軍唱紅〈運轉人生〉YT點閱破5千萬　換保護膜被認出

大紅瓶、小白瓶是什麼？盤點Threads爆紅美妝夯品　脆友紛喊愛了

台北「紅葉蛋糕」10月快閃台中　《不夠善良》聯名商品限量販售

沒有00887！「中國風」ETF飆漲被盯上　4檔入列注意股

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

消費熱門新聞

全聯買1送1來了！愛買迪士尼廚具31折起換購

全聯聯名必比登牛肉麵店　3款新品紅燒、清燉都有

就是今天！7-11咖啡買10送10、全家買6送6

麥當勞「香芋派」限時42天回歸

7-11咖啡買10送10、全家買6送6！

肯德基雙10限定隱藏優惠大公開

月銷4千萬包威德益生菌史上最殺

咖啡雙冠軍淬鍊　趕上班也要喝

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！

全聯推8款平價蔬菜「最低14元」

21風味館香草烤雞下殺69折爽吃到月底

統一新開台南湖美商場！集結小7、星巴克超過千坪

全聯推寶可夢小物！午睡神器「皮卡丘抱枕毛毯」必收

秀學生證限時免費吃漢堡王雞塊！

更多熱門

相關新聞

統一新開台南湖美商場！集結小7、星巴克超過千坪

統一新開台南湖美商場！集結小7、星巴克超過千坪

統一集團再度於台南新開超大複合式商場，以安平古名命名為「ZEELAND-MARK」湖美商場，佔地超過千坪，集結「7-11、康是美、BEING spa、星巴克、21世紀、精品巧克力店CupiCho」，外觀設計融合古典與現代，建築以21種繽紛色彩呈現，彷彿童話城堡。

來瓶營養師大推「體脂管理神隊友」

來瓶營養師大推「體脂管理神隊友」

統一集團與Yahoo成立「電商合資公司」　掌控8成股權

統一集團與Yahoo成立「電商合資公司」　掌控8成股權

台灣歷久不衰的飲品竟不是珍珠奶茶？

台灣歷久不衰的飲品竟不是珍珠奶茶？

日本雅瑪多1年處理貨物逾20億件　導入3架貨機運半導體設備

日本雅瑪多1年處理貨物逾20億件　導入3架貨機運半導體設備

關鍵字：

統一瑞穗

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝

獨／逸祥求婚「歌手女友」成功了！

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

高鐵遇辜仲諒！見他專注工作超慚愧

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

直擊／黃牛阿嬤吐心聲

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

更多

最夯影音

更多

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面