【廣編】超商這一瓶　讓你邊喝邊賺！

圖、文／統一瑞穗提供

走進巷口小7，優惠活動琳瑯滿目，A產品打8折，B產品買兩件省10元，想喝點好的，但又想買到最優惠的，最終在貨架前猶豫了老半天，這是你的日常嗎？

除了咖啡、豆漿外，鮮奶也是常見的早餐良伴之一，不過你知道不同品牌的鮮奶其實也有差異嗎？超商有一款號稱「隱藏款」的瑞穗極制鮮乳，它投資上億元打造同步歐美國家的製程技術，讓你不用出國就能喝到接近國外鮮乳的口感，可說是喝到賺到！



喝到賺到1：為保留免疫球蛋白，斥資上億導入膜過濾設備，入手價格卻超親民

瑞穗極制鮮乳採用市場上極少數鮮乳採用的巴式殺菌法，是一種相對低溫的殺菌技術，能保留一般超高溫殺菌鮮乳所沒有的免疫球蛋白和乳鐵蛋白，呈現接近生乳般的風味，營養更完整，讓你每喝一口都賺到！

喝到賺到2：紙盒內層採原色紙漿，其實大有來頭！

為了保持風味的恆定，瑞穗極制鮮乳採用歐洲進口的阻光包材，隔絕99.2％的光線，確保風味不受光線影響，且紙盒內層不經過任何漂白，通過FSC™森林驗證，在守護鮮乳品質的同時也守護環境永續。

喝到賺到3：單瓶打折又贈OPENPOINT點數，喝越多賺越多！

瑞穗極制鮮乳除了有290ml外，930ml其實才是隱藏款中的隱藏款！即日起到11/26，瑞穗極制鮮乳930ml單瓶特價95折還贈OPENPOINT點數7點，價格超實惠。

出門在外，面對生活中多重挑戰的夾擊，除了買東西需要精打細算外，也別忘了照顧自己的健康！現在就趕快到巷口小7，買瓶瑞穗極制鮮乳吧！一口喝下賺的不只優惠價，還有一般超高溫殺菌鮮乳沒有的免疫球蛋白與乳鐵蛋白，讓你在面對外來挑戰時，也能輕鬆為自己打造好「抵」氣！