考試院人事案黨團協商無共識　民進黨團盼與司法院、NCC一起處理

▲民眾黨團4日立法院會提案處理考試院委員人事同意權。。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨團日前於院會提案，要求16日起加開全院委員會，審查考試院人事案，審查完畢後於11月1日行使同意權投票表決，全案在三黨團無異議下逕付二讀。今（7日）由民眾黨召集進行黨團協商，協商過程，藍白兩黨皆對時程無異議，但民進黨團認為，時間緊迫，應與NCC及司法院等人事案一起安排，才能更有效處理。最終，作為召集人的民眾黨團總召黃國昌宣布，因三黨無共識，將再發文給立法院長韓國瑜請他再召集協商。

民進黨團書記長蔡易餘指出，很感謝民眾黨團的提案，但人事案還有司法院跟NCC，這個會期時間壓迫，因為有總質詢、總預算案跟法案等等，面對時間的壓力，人事權應該統一有個時程，而不是把三個切割來處理，否則時間會拖很久。

對此，黃國昌表示，這次召集協商的題目只限於考試委員，但若要三個一起處理，那要到院會層級，他沒那麼大權限，所以還是希望針對最沒爭議的部分能有初步共識，大家達成共識後，給韓國瑜協商後也可以表達意見。

民進黨團幹事長吳思瑤則說，民進黨團立場在8月2日就行文給韓國瑜，希望針對考試院、NCC都應召集協商，因為這兩個人事案一個8月底到期，一個7月底到期，當時擔心沒辦法如期行使，而現在這個會期有總質詢、四個預算案、四個人事同意權，包括公平會，這個會期有時間壓力，雖很尊重民眾黨團召集協商，但還是認為人事同意權應該一致討論。

最終三黨並無共識，黃國昌宣布，協商不成立，會請黨團同仁再發文給韓國瑜，請他以院長身份召集協商。