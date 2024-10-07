洪申翰憂40萬民力被操作成「全民皆兵」　顧立雄：民力非民兵

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德昨晚主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議，該委員會預計將培訓40萬名可靠的民力，以支援軍事行動，達到社會防衛韌性的目標。民進黨立委洪申翰7日於外交及國防委員會質詢時提到，這樣的想法已被曲解為是要執行全民皆兵，國防部長顧立雄則說，民力非民兵，這是內政部負責，最主要建構社會面臨緊急狀況下能持續運作。

洪申翰提到，所謂培訓40萬民力的主管機關為內政部，但卻被有心人士刻意詮釋成全民皆兵，這之間有相當大的差別，若順利完成招募，與國軍執行的戰訓任務也有所不同。洪申翰提醒，目前這些刻意扭曲的說法，已在民間及部分媒體上被操作流傳，並認為國防部應予重視，適時說明民防與全民皆兵的差別。

顧立雄表示，民力不是民兵，這40萬民力是內政部結合義警、義消，還有替代役，因為民防組織有老化，所以必須要引進替代役人力，建構社區防護隊 。

顧立雄也說明，根據民防法規定要建構民防團隊，操作上有值得檢討的地方，訓練等等要強化，這時候替代役會加入，另外還有義警義消，不過最主要的目的，就是為了建構出在社會面臨緊急狀況下，能維持政府、社會的核心功能可以持續運作，讓國家發揮韌性。

此外，洪申翰也提到，「全社會防衛韌性委員會」大家關注，但在全社會動員下，會不會有演練背景想定不符合可動用資源的狀況，像是警消任務設定，詢問警政署，被調動多少，或警力被壓縮的調整，警政署說不知道，要等國防部，看起來國防部沒把人力計算出來，其他單位沒辦法去規劃，但問國防部也有狀況，說不知道誰要統籌。

顧立雄則表示，跨部會統籌應該由國安會負責，因為委員會執行秘書是內政部、副召集人是國安會，涉及跨部會的會由國安會來做統籌，國防部也會協助。