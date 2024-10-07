小客車駕駛國3疑「度估」撞護欄　又緊跟砂石車車尾嚇壞一票人

記者高堂堯／南投報導

一輛小客車日前行經國道3號台中霧峰路段時，因不明原因開上路肩、擦撞護欄，險象環生，所幸未釀更嚴重事故；國道警方指出並未接獲相關報案，並呼籲用路人切勿疲勞駕駛，若肇成嚴重事故，恐被吊扣或吊銷駕照。

▲小客車行經國道3號北向215公里處，因不明原因擦撞護欄，險象環生。（圖／翻攝「社會事影音新聞」，下同）

有網友在「社會事新聞影音」社群上傳該起意外影片：畫面顯示於10月1日的國道3號北向215公里、接近霧峰系統交流道處，該輛銀色小客車原行駛在外側車道，卻漸漸往右偏移至路肩，甚至擦撞道路最外側的水泥護欄，即使隨即微調方向，但也未立即駛離路肩，反而作勢直朝前方外側車道一輛砂石車車尾和護欄間的狹窄空間鑽去，令人怵目驚心，也懷疑駕駛是否打瞌睡才會造成「迷航」。

國道警局第七大隊指出，經查目前該案無相關報案紀錄或民眾檢舉，也提醒用路人開車應遵守交通規則，隨時注意前方動態、養足精神才上國道；若精神不濟打瞌睡或分心，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

▲廂型車行經國道6號國姓路段，竟不斷冒出大量白煙。（圖／記者高堂堯翻攝）

另也有網友於9月24日9時許在國道6號東向國姓路段，拍下一部廂型車於行駛中竟不斷冒白煙，所幸並未造成火燒車等更嚴重意外；國道七隊表示，該案亦無相關報案紀錄或事故發生，若有接獲民眾檢舉，將函請環保機關依《空氣污染防制法》裁處，並呼籲駕駛人車輛應定期保養，以確保行車安全。