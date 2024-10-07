影／賴清德祖國論對誰喊話？　謝龍介斷言針對「阿吉仔這段影片」

記者郭運興／台北報導

113年國慶晚會5日落幕，總統賴清德致詞的「祖國論」引起熱議，當中提到「如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，用詞要精準，切勿用祖國兩字，對不對」，也讓外界認為是對台灣藝人喊話。對此，國民黨立委謝龍介今（7日）於專訪時，播出「藝人阿吉仔慶祝中國國慶影片」，片中阿吉仔高喊「有夠開心，回到祖國，共同慶祝祖國75歲生日」。因此謝龍介直言，外界認為賴清德「祖國論」是講給吳慷仁聽，但其實是講給阿吉仔。

回顧國慶晚會，賴清德致詞時表示，最近，我們的鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，「因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，對不對？」

賴清德更提到，中華民國在台澎金馬落地生根75年，是不用再提這段關係，但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，用詞要精準，切勿用祖國兩字，對不對？

對此，謝龍介於節目《嗆新聞》表示，外界認為賴清德「祖國論」是講給吳慷仁聽，但其實不是。他指出，國慶晚會前一天就有看過阿吉仔的影片，晚會當天就跟出席的國民黨立委表示「你知道賴清德祖國論是講給誰聽的嗎？是阿吉仔」，大家聽到後都十分震驚表示「怎麼可能，他不是本土的嗎」。

接著，謝龍介播出一段「阿吉仔慶祝中國國慶影片」，片中阿吉仔提到「今天有夠開心，回到祖國，共同慶祝祖國75歲生日」、「我是台灣人，也是福建人，更是中國人」、「海峽兩岸一家親」。

主持人黃揚明也補充，阿吉仔多年前曾代表台灣團結聯盟（台聯）參選台南市立委，如今卻拍攝影片祝賀中國國慶，並且不斷稱呼「祖國」，讓他也感到十分訝異。

▼總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）