實質廢死後將改「終身監禁」？　法務部長鄭銘謙：還要再研議

▲法務部長鄭銘謙備詢。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院司法及法制委員會今（7日）就「憲法法庭113年度憲判字第8號判決宣示相關法令之檢討與修正」，邀法務部長鄭銘謙與相關單位專題報告。會前受訪被問到，憲法法庭上月做出「死刑有條件合憲」，卻遭外界批是「實質廢死」，將如何因應？鄭銘謙回應，未來無期徒刑可以做層級化的區分，至於是否可能施行「終身監禁」制度，他則說，「還要再研議」。

死刑釋憲案9月20日由憲法法庭判決，宣告「部分合憲」並限縮適用範圍，除犯罪情節屬最嚴重、第三審需有強制辯護及言詞辯論，且需經各級法院法官一致決，被告有精神障礙或心智缺陷的情形也不得執行死刑。判決一出，外界認為台灣將等同「實質廢死」，目前已被科處死刑的死囚皆有機會透過非常上訴逃死，爭議不斷。

對此，法務部將如何因應？鄭銘謙強調，未來無期徒刑可以做層級化的區分，至於是否可能施行「終身監禁」制度，他直言，「還要再研議」。

司法及法制委員會召委的國民黨立委吳宗憲則說，現有的有期徒刑刑度應拉長，科學證據是因國人的平均餘命變長了，已經到了80歲上下，因此有期徒刑的上限不能再如同以前一樣，「相當於25年有期徒刑」。他說，除死刑和「25年」徒刑間，沒有其他徒刑選項可選擇，因此應讓法官裁量更方便。

法務部在書面報告提到，將在《刑法》、《監獄行刑法》中修法，只要殺人被告在犯罪時、審判中甚至定讞後，有精神疾病或心智缺陷，皆不得判處、執行死刑。但為平衡死刑條件限縮，法務部將修法提高無期徒刑假釋門檻，訂定「特殊無期徒刑」或「更長期有期徒刑」。