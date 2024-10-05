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死刑限縮適用範圍　法務部擬提「特殊無期徒刑」、「更長有期徒刑」

▲▼法務部長鄭銘謙。（圖／記者李毓康攝）

▲法務部長鄭銘謙。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

憲法法庭日前針對死刑釋憲做出「有條件」合憲，對此立法院司法委員會召委吳宗憲要求法務部、司法院於7日進行專案報告。在法務部送到立院的書面報告中指出，為平衡死刑條件限縮，法務部將修法針對「故意殺人」就個案犯罪情節綜合判斷犯罪動機、手段及結果，無法科處死刑之情形，檢討於死刑以外另訂提高假釋門檻之「特殊無期徒刑」或「更長期有期徒刑」。

法務部在報告中指出，盤點實體法規，強化法律密度，將遵循憲判要求，完備法律程序。此部分又分為針對精障或心智缺陷者不得判處死刑部分，研議於《刑法》第19條或第57條或第63條之規定中，增訂對於此類精神障礙或心智缺陷之人，不得科處死刑之規定。另外，也將修正《刑事訴訟法》第465條停止執行死刑事由規定，對於精神障礙或其他心智缺陷之情形，致其受刑能力有欠缺者，不得執行死刑之相關規定。

法務部指出，依113憲判8意旨，對於故意殺人就個案犯罪情節綜合判斷犯罪動機、手段及結果，無法科處死刑之情形，檢討於死刑以外另定提高假釋門檻之「特殊無期徒刑」或「更長期有期徒刑」。法務部將檢視《刑法》第77條就目前無期徒刑假釋制度，研議層級化區分假釋門檻。

此外，針對外界關心的37件死刑舊案，法務部表示，憲法法庭固認37位人犯對於具體個案主張有違反前開憲法保障生命權之意旨，依《憲法訴訟法》第91條規定，檢察總長得依職權或各該聲請人請求，據以提起非常上訴，惟在最高法院未撤銷原確定判決前，37位人犯將由本部矯正署依《監獄行刑法》上開規定收容，無釋放人犯問題。

法務部強調，憲法法庭雖對於死刑制度宣告合憲，惟對於判處及執行死刑附加實體及程序上限制，基於依法行政，尊重憲法判決結果。憲法判決宣告前，法務部已籌組應變小組，研議各種判決結果可能，判決宣告後，立即啟動相關應變機制，並積極檢視主管相關法規，將持續落實嚴懲暴力犯罪及保護犯罪被害人之工作，務求兼顧人權保障及社會正義。 

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關鍵字：

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