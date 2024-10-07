國慶飆唱3首！他看完服了「江蕙講了1句話很重要」

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江蕙國慶飆唱3首！介文汲曝「她講了1句話很重要」

▲▼江蕙國慶晚會演出。（圖／觀傳局提供）

▲封麥9年，江蕙復出開金嗓。（圖／觀傳局提供）

網搜小組／劉維榛報導

抗癌9年重生的天后江蕙，在國慶晚會壓軸獻唱《甲你攬牢牢》、《家後》、《甜蜜蜜》經典神曲。前外交官介文汲感動表示，江蕙講了一句話很重要，就是「祝我們中華民國生日快樂」，她是真正把台灣當作她的家。

介文汲在中天《麥玉潔辣晚報》節目中，對於江蕙在國慶晚會上的表現給予高度讚揚，認為江蕙的表演達到國際水準，尤其壓軸表演結束時，說了「祝我們中華民國生日快樂」這句很重要的話。介文汲表示，江蕙是真正把台灣當作她的家、把中華民國當作她的國。

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他續談到，雖然有些人每天宣稱愛台灣，但並未真正將台灣視為自己的家。他批評那些對台灣有許多政治主張、每天都在談論台灣應該如何的人，他們雖然拿著台灣人民的薪水、中華民國的官銜，「但有把中華民國當作他的國嗎？」

介文汲認為，江蕙的行為代表了台灣人，她的出身並不富裕，是靠著一生的奮鬥才得以成功，江蕙從未抱怨過什麼，也從未看到她對人不禮貌。

他強調，江蕙認為國慶晚會是國家的場合，因此毅然決然地出席。他對江蕙長時間未唱歌，但聲音仍能保持得如此優美感到驚訝，整場幾乎是無瑕疵，「真是了不起」，這顯示出她尊重自己的工作，也尊重聽她唱歌的觀眾。

介文汲提到，江蕙在國慶晚會前24小時沒有睡覺，一直彩排到凌晨。即使感冒，她也立即服藥，以確保能在晚會上表現最佳，這正是負責任的表現。

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