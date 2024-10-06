旅日注意！東京「黴漿菌」疫情創新高　醫憂：患者已有抗藥性

記者王佩翊／編譯

日本東京都的黴漿菌肺炎感染人數在短時間內急劇上升，赴日旅遊的民眾務必特別注意。黴漿菌肺炎的主要症狀為發燒與咳嗽，好發於兒童。根據東京都政府數據，感染人數已經連續2周創新高。有診所更發現，有部分患者感染的黴漿菌以對抗生素產生抗藥性。

根據《日本放送協會》報導，東京都3日公布最新統計數據，截至9月29日的一周內，平均每間醫療機構的黴漿菌患者數已達到2.96人，繼上一周再度創下歷史新高。

▲東京黴漿菌感染人數創新高，連醫生的直呼，從未見過這麼多病患。（圖／達志影像／美聯社）



黴漿菌肺炎是一種由細菌引起的流行傳染病，主要透過飛沫和接觸傳染，常見症狀包括發燒、全身倦怠、頭痛以及持續性的咳嗽等。部分患者的病情可能惡化，或是因為發燒導致身體虛弱需要住院治療。此外，也有病患因此引發腦炎。

東京都杉並區的一間小兒科兼內科診所表示，近期來就診的黴漿菌肺炎患者明顯增加。診所通常會對有發燒或咳嗽症狀的患者抽血檢查，並透過X光或PCR測試確認是否感染。診所3日也有一名前來就診的4歲男孩確診黴漿菌肺炎，男童自9月28日開始發燒，隨後於10月2日出現嚴重咳嗽症狀。

▲黴漿菌肺炎初期只會出現發燒症狀，如非特別檢測，很難發現。（圖／達志影像／美聯社）



根據診所提供的數據，從今年4月至10月2日，診所已經為142名患者進行了PCR檢測，共有83人感染黴漿菌，其中有13人感染的黴漿菌已經對抗生素產生抗藥性。

診所院長田村剛指出，黴漿菌肺炎的主要特徵是長期性的咳嗽，即使用藥也不太能緩解，但是因為感染初期大多只會出現發燒症狀，很少會開始咳嗽，因此醫師也很難在第一時間就診斷出黴漿菌肺炎。