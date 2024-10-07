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開戰周年釀4萬死！以色列稱將獲勝　哈瑪斯讚「1年前光榮行動」

▲▼ 以哈戰爭周年／2024年1月17日，在加薩南部拉法一場葬禮上，男子舒曼（Mohammad Shouman）抱著女兒瑪莎（Masa）的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲在加薩南部拉法一場葬禮上，男子舒曼（Mohammad Shouman）抱著女兒瑪莎（Masa）的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社耶路撒冷／杜哈6日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡6日表示，以軍這一年來「完全改變現實情況」，強調以色列「將會獲勝」。哈瑪斯則發布影片，稱頌一年前「光榮的」行動。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）去年10月7日史無前例突襲以色列而引爆加薩戰爭正好滿一年，就在對加薩走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩的好戰分子進行戰鬥，並且準備打擊伊朗同時，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）告訴部隊，以色列「將會獲勝」。

尼坦雅胡辦公室引述他說：「一年前，我們遭遇一場可怕打擊。而過去12個月，我們已經徹底改變現實情況。」

他對部隊說：「全世界讚賞你們對我們敵人施加的打擊，我向你們致敬。我們會一起作戰、我們會一起獲勝。祈求上帝幫助。」

▲▼ 以哈戰爭周年／2023年11月22日，以軍在加薩地面行動期間，救護車停在以軍坦克附近的道路上。（圖／達志影像／美聯社）

▲以軍在加薩地面行動期間，救護車停在以軍坦克附近的道路上。（圖／達志影像／美聯社）

以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）6日向部隊演說時指出，以軍已經擊垮哈瑪斯。

根據軍方聲明，他表示：「一年過去了，我們已經擊垮哈瑪斯的軍事部門…折損所有高階領導層的哈瑪斯已遭我們重擊，但我們不會停下來。」以色列軍方表示，加薩北部的部隊正在對抗企圖重啟爐灶的哈瑪斯。

黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）將近12個月以來一直從黎巴嫩跨境發射火箭支持哈瑪斯，以色列9月底將焦點轉往北部，加劇對真主黨的軍事行動。

與此同時，駐卡達的哈瑪斯成員哈雅（Khalil al-Hayya）6日在影片聲明中說：「（去年）10月7日光榮的跨境，粉碎敵人給自己創造的假象，讓舉世和區域認清其所謂的優越和能耐。」

▲▼以色列南部集體農莊卡法阿扎（Kfar Azza）慘遭哈瑪斯血洗。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列南部集體農莊卡法阿扎（Kfar Azza）慘遭哈瑪斯血洗。（圖／達志影像／美聯社）

哈瑪斯武裝分子去年10月7日突破邊界，從加薩走廊進入以色列，在猶太「住棚節」（Sukkot）假期尾聲，對以色列發動陸海空入侵，成為以色列史上最致命襲擊。

根據法新社統計的以色列官方數據，以色列方因這次襲擊喪生的人數已達1205人，其中絕大多數為平民，包括遭殺害的被俘人質。

哈瑪斯共劫持251名人質，有97人仍被關押在加薩走廊，以軍認定其中的33人已經死亡。

▲▼巴勒斯坦哈瑪斯武裝分子擄走以色列人。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯共劫持251名人質，有97人仍被關押在加薩走廊。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，根據哈瑪斯治下的加薩衛生部，以色列對加薩的報復攻擊迄今已造成至少4萬1870人死亡，其中大多數為平民。

哈雅表示，在去年10月7日一年之後，「整個巴勒斯坦，尤其加薩，以及我們巴勒斯坦人民，正在用抵抗、流血和堅決寫下歷史新頁」。

哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月遭殺害之後，哈雅儼然成為這個伊斯蘭主義組織對外的代表。他強調，加薩人仍然保有「適應力去因應要讓他們流離失所的所有企圖…儘管經歷各種折磨和恐怖主義，以及可怕的種族滅絕和日復一日的大屠殺」。

「昨天我們拒絕的事，不會到了明天就接受。占領者（以色列）靠武力強加不了的事，未來也上不了談判桌。」

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