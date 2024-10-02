　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3個月奪2警命！北投分局掃蕩「喪屍煙彈」工廠　2藥頭狼狽落網

記者黃宥寧／台北報導

新興毒品「喪屍煙彈」3個月內已奪走2名警察寶貴性命，引起社會高度關注與憂慮。為遏止毒品蔓延，北市北投警分局積極展開「安居專案」。日前發現2名少年因上網購買該毒品，出現詭異行動，隨即展開調查鎖定毒品來源，逮捕2名藥頭，並起獲近2公斤各類毒品，全案依違反《毒品危害防制條例》移送士林地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投警分局執行安居專案，破獲喪屍菸彈毒品集團逮捕2名藥頭 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方擴大偵辦，發現黃姓男子為主要嫌犯，他利用社交軟體及網路平台販售毒品，牟取不法利益，專案小組經多日監控，於10月1日清晨趁黃嫌熟睡之際，兵分兩路分別前往其位於北市北投區及新北市三重區的藏匿處，同步執行搜索行動，逮捕黃姓主嫌及另名共犯。

警方也當場起出，依托咪酯煙油55罐（總毛重1,835.9公克）、依托咪酯煙彈8顆（總毛重50.8公克）、空菸彈32顆及含有毒品成分的咖啡包13包（總毛重50.8公克）等證物，毒品若流入市面，2人警詢後依法移送地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投警逮補2名藥頭。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局長陳瑞基表示，「喪屍煙彈」的泛濫對青少年身心健康及整體治安帶來嚴重威脅，將對此類新興毒品加強查緝力度，秉持「向上溯源、向下刨根」的原則，積極掃蕩毒品網絡，力求全面瓦解販毒集團。

同時呼籲，依托咪酯自今年8月5日已被行政院公告為第3級毒品，任何持有、製造、販賣行為均屬違法。若發現有可疑毒品交易或毒品相關行為，可撥打110或165反毒專線進行檢舉，而青少年族群因好奇心強且自我防範意識較低，容易成為毒販的下手目標，家長與學校應多加關注孩子的日常行為，尤其是對於來歷不明的電子煙、香煙或其他偽裝成潮流產品的物品保持高度警覺，避免因一時好奇而陷入毒品危害。

ET快訊
山陀兒龜速　學者：停班1日經濟產值損失300億
快訊／山陀兒小跑步逼近！高雄明顯風雨來了　已釀2283戶停電
明天是否停班課　各縣市宣布時間一次看
預言「北北基再2天颱風假」！游淑慧：今停班課，之後怎能不停
北北基桃明再放假？　蔣萬安喊「監控路徑」：這颱風確實非常多變
快訊／風雨變大了！高雄漢神2館緊急宣布閉店

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／山陀兒小跑步逼近！高雄明顯風雨來了　已釀2283戶停電

山陀兒10級強風發威！彰化沿海3鄉鎮817戶停電　台電緊急搶修

快訊／台南台17線BＭＷ自撞橋墩　4人受傷送醫

山陀兒強襲！台9線鹿野段土石流　火速搶通仍有零星泥石

2警遭毒駕害死　「喪屍煙彈」列三級未遏止...新北再破千萬毒品

3個月奪2警命！北投分局掃蕩「喪屍煙彈」工廠　2藥頭狼狽落網

山陀兒逼近金門！船主「吊船防災」畫面曝　岸邊出現4公尺巨浪

颱風天小心駕駛！屏東小貨車自撞分隔島　22歲駕駛輕傷

約少女到電競旅館竟襲胸摸下體　色男不認罪不道歉遭判10月

台18線阿里山公路觸口福山2路段　1800起兩階段預警性封閉

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

萬華死亡車禍！騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救2小時不治

快訊／山陀兒小跑步逼近！高雄明顯風雨來了　已釀2283戶停電

山陀兒10級強風發威！彰化沿海3鄉鎮817戶停電　台電緊急搶修

快訊／台南台17線BＭＷ自撞橋墩　4人受傷送醫

山陀兒強襲！台9線鹿野段土石流　火速搶通仍有零星泥石

2警遭毒駕害死　「喪屍煙彈」列三級未遏止...新北再破千萬毒品

3個月奪2警命！北投分局掃蕩「喪屍煙彈」工廠　2藥頭狼狽落網

山陀兒逼近金門！船主「吊船防災」畫面曝　岸邊出現4公尺巨浪

颱風天小心駕駛！屏東小貨車自撞分隔島　22歲駕駛輕傷

約少女到電競旅館竟襲胸摸下體　色男不認罪不道歉遭判10月

台18線阿里山公路觸口福山2路段　1800起兩階段預警性封閉

【瑪法達星座運勢】水瓶座　10.02~10.08

山陀兒狂襲屏東停電12134戶　台電冒險搶修畫面曝...已復電9成

【瑪法達星座運勢】魔羯座　10.02~10.08

憂山陀兒影響「護國神山」！台積電「淡定回1句」...震驚外媒

山陀兒跑起來了！　「暴風圈侵襲機率」8縣市100%

【瑪法達星座運勢】射手座　10.02~10.08

山陀兒來襲「搞不好放3天」　他曝1產業影響最大：我們是貿易大國

【瑪法達星座運勢】天蠍座　10.02~10.08

【瑪法達星座運勢】天秤座　10.02~10.08

小吳颱風天抱病「上吐下瀉」！　體況亮燈冒2症狀：受不了

苗栗熱褲女違規穿越馬路　駕駛急煞飆國罵！警方回應了

社會熱門新聞

即／18歲酒店妹陳屍套房　留下喪屍煙彈

屏東BMW遭追撞衝分隔島幾斷兩截！18歲駕駛命危

即／南迴公路巨石砸凹貨車　駕駛搶救3天傷重不治

精舍命案　女尼＋信徒3人上銬走囚車

快訊／台中工廠惡火！老闆驚險逃出　妻兒、姪子3人全命喪火場

國家隊教練淪「跨國淫媒」　10年後竟成高官

新北警所長劉宗鑫留2幼女　撫卹金最高4035萬元

即／推車運屍700m！北市某精舍3人遭羈押禁見

獨／長腿妹遭Uber強拉下車　重摔在地慘被丟包

體操協會新理事長爆是淫媒　仲介女生出國賣淫

高雄女嬰餓死「火化沒骨灰」！外婆頻致歉：苦了妳

國營事業疑護航　無良公司爆撈數千萬

人妻偷吃工程師懷孕！他驚回：應該不是我的

新莊暗夜火警！同居情侶送醫女命危　他「扮女裝」報案

更多熱門

相關新聞

所長抓女毒蟲殉職！「喪屍煙油、煙彈」滲透全台

所長抓女毒蟲殉職！「喪屍煙油、煙彈」滲透全台

去年起在中國大陸盛行的毒煙彈，俗稱「喪屍煙彈」的「依托米酯」逐漸入侵台灣，儼然成為電子煙彈的主流商品，更時常在各大新聞上出現。新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫9月30日執勤時，遭有毒品、侵占前科的30歲陳姓女駕駛拖行撞擊護欄而死，陳女身上也被搜出稱「喪屍煙油」。

建案15歲童工嚴重燒傷　雇主被起訴

建案15歲童工嚴重燒傷　雇主被起訴

兄弟共乘機車遭攔查...毒品都藏右褲管

兄弟共乘機車遭攔查...毒品都藏右褲管

薪資變造15倍騙過銀行　保險女員工詐貸175萬

薪資變造15倍騙過銀行　保險女員工詐貸175萬

男男激戰！他途中偷拔保險套下場曝

男男激戰！他途中偷拔保險套下場曝

關鍵字：

士林地檢署搜索票安居毒品喪屍煙彈北投 ，影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

快訊／台北達標！18縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報曝

電視台發聲封殺《不熙娣》班底！「說謊被打臉」

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

山陀兒將成「死」在台上空第2颱

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！男伴猛掉淚

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

山陀兒動了！下午開始加快腳步　粉專示警：風雨會更加有感

文大生火鍋店「爽挖整桶冰淇淋」惹怒店家　校方帶學生前往致歉

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面