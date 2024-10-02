3個月奪2警命！北投分局掃蕩「喪屍煙彈」工廠　2藥頭狼狽落網

記者黃宥寧／台北報導

新興毒品「喪屍煙彈」3個月內已奪走2名警察寶貴性命，引起社會高度關注與憂慮。為遏止毒品蔓延，北市北投警分局積極展開「安居專案」。日前發現2名少年因上網購買該毒品，出現詭異行動，隨即展開調查鎖定毒品來源，逮捕2名藥頭，並起獲近2公斤各類毒品，全案依違反《毒品危害防制條例》移送士林地檢署偵辦。

▲北投警分局執行安居專案，破獲喪屍菸彈毒品集團逮捕2名藥頭 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方擴大偵辦，發現黃姓男子為主要嫌犯，他利用社交軟體及網路平台販售毒品，牟取不法利益，專案小組經多日監控，於10月1日清晨趁黃嫌熟睡之際，兵分兩路分別前往其位於北市北投區及新北市三重區的藏匿處，同步執行搜索行動，逮捕黃姓主嫌及另名共犯。

警方也當場起出，依托咪酯煙油55罐（總毛重1,835.9公克）、依托咪酯煙彈8顆（總毛重50.8公克）、空菸彈32顆及含有毒品成分的咖啡包13包（總毛重50.8公克）等證物，毒品若流入市面，2人警詢後依法移送地檢署偵辦。

▲北投警逮補2名藥頭。（圖／記者黃宥寧翻攝）



北投分局長陳瑞基表示，「喪屍煙彈」的泛濫對青少年身心健康及整體治安帶來嚴重威脅，將對此類新興毒品加強查緝力度，秉持「向上溯源、向下刨根」的原則，積極掃蕩毒品網絡，力求全面瓦解販毒集團。

同時呼籲，依托咪酯自今年8月5日已被行政院公告為第3級毒品，任何持有、製造、販賣行為均屬違法。若發現有可疑毒品交易或毒品相關行為，可撥打110或165反毒專線進行檢舉，而青少年族群因好奇心強且自我防範意識較低，容易成為毒販的下手目標，家長與學校應多加關注孩子的日常行為，尤其是對於來歷不明的電子煙、香煙或其他偽裝成潮流產品的物品保持高度警覺，避免因一時好奇而陷入毒品危害。