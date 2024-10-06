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大園區長青及敬老楷模表揚　推動友善政策打造幸福高齡社會

▲大園區長青及敬老楷模表揚

▲副市長王明鉅感謝長青及敬老楷模熱心公益、造福地方。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區113年度重陽長青敬老楷模表揚動，6日舉行。副市長王明鉅出席活動表示，大園區今年由各里長推薦21位長青楷模及22位敬老楷模，接受各界表揚。長青楷模們平時熱心公益、造福地方，對社會有諸多貢獻；敬老楷模們平時則在社區關懷據點等場所服務長者、關懷長輩，讓社會更加和諧美滿。

▲大園區長青及敬老楷模表揚

▲大園區長青及敬老楷模表揚。（圖／大園區公所提供）

王副市長指出，市府重視長者福利，上任後即推出三節敬老金及重陽禮金加碼，鼓勵長者保持獨立自主的生活方式，更自由地參加休閒活動、旅遊，提升生活品質；同時市府持續規劃擴大敬老愛心卡使用範圍，不僅鼓勵長者維持運動習慣，也正在規劃擴增公共運輸服務，讓長者們將有更多便利的出行選擇。

▲大園區長青及敬老楷模表揚

▲▼大園區長青及敬老楷模表揚。（圖／大園區公所提供）▲大園區長青及敬老楷模表揚

又，桃園市現有的長照資源涵蓋醫療至社會參與的多元服務，其中C級據點更是深入社區的第一線，提供預防失能、健康促進及共餐等服務，透過與社區合作，市府將更多資源引入社區，讓長輩們能在熟悉的環境中，持續參與社會活動，維持身心健康。

▲大園區長青及敬老楷模表揚

▲大園區長余誌松表揚新住民黃利梅，敬老愛老。（圖／大園區公所提供）

大園區長余誌松表示，大園區各里遴選出的長青及敬老楷模，每一位楷模都有令人敬佩的經歷與故事，其中敬老楷模中的黃利梅女士，15年前因婚姻來到台灣。儘管初期面臨語言和文化的隔閡，黃女士以其勤勞和毅力，努力學習融入台灣社會，並在家庭與職場之間取得了平衡；不僅悉心照顧家中高齡83歲的婆婆，還積極參與社區的志工服務，成為大園區和平里環保志工隊及多元愛心新住民社區關懷服務據點的中堅力量。希望藉此表揚活動向社會傳遞敬老愛老的正向價值觀，鼓勵更多市民關注長者的需求，並積極參與社區服務。

▲大園區長青及敬老楷模表揚

包括市議員徐其萬、游吾和、大園區長余誌松、大園區老人會理事長陳瑞昌等皆一同出席。

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