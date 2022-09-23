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桃園區建立多元老人福利制度　表揚154位長青及敬老楷模

▲桃園區表揚154位長青及敬老楷模　

▲桃園區表揚154位長青及敬老楷模。（圖／桃園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

111年桃園區重陽敬老楷模表揚大會、23日於桃園區公所舉行。會中表揚長青及敬老楷模各77位，總計154位受獎者。市長鄭文燦表示，每個被推薦的楷模都是樂活的長者，不僅是一個家庭的模範，也都樂在工作、樂在志工。

▲桃園區表揚154位長青及敬老楷模　

鄭市長說，長輩到了退休年紀就是要把心打開，快樂過生活。市府建立多元老人福利制度，包括：提供三節禮金及重陽敬老金每節2,000元，合計8,000元，約有32萬位長者受惠；辦理65歲以上長者健保費補助，以及全口4.4萬元、半口2.2萬元的假牙補助；提供65歲以上長者免費接種23價肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗。

▲桃園區表揚154位長青及敬老楷模　

此外，市府也補助每位長者愛心敬老卡每月社福點數800點（設籍復興區為1,000點），可用於折抵愛心計程車隊、國民運動中心等服務費用，國民運動中心也針對長者在早上8至10時、下午2至4時推出公益時段，讓長者可以免費做SPA、打球等活動。

▲桃園區表揚154位長青及敬老楷模　

桃園區重陽敬老楷模表揚，最高齡獲獎者，為現年91歲的長青楷模蕭張圓女士，自小即無法求學，需在家中幫忙務農及飼養家畜。嫁到夫家後也是一邊忙農田事、一邊照顧兒女，望子女成龍成鳳。不幸丈夫先行離世，她一人含辛茹苦撫養子女成人，兒女也個個皆有好歸宿，生活幸福美滿。

另外，在敬老楷模之中，有許多人長期投入社區關懷據點、社區環保志工及巡守隊等，或自願付出時間關懷長者、弱勢家庭及獨居老人。例如來自中寧里陳芬芳女士，平時會舉辦老人健身班，或成立社區老人歌唱班，藉由歌聲讓老人家互相認識，進而使身心愉悅；成立韻律瑜珈班，讓年長者拉拉筋以活絡筋骨，希望藉由這些活動去關懷老人，為他們帶來更多的歡笑。

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