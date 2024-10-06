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首波東北季風來了　明變天降溫

▲▼0827台北車站周邊大雨,大雨,下雨。（圖／記者許靖騏攝）

▲周一水氣增多。（圖／資料照／記者許靖騏攝）

記者陳俊宏／台北報導

入秋首波東北季風周一到！中央氣象署表示，周一、周二水氣較多，迎風面北部、東半部有局部短暫陣雨，其中北部、東北部降雨較為明顯，有局部較大雨勢發生機率。

氣象署指出，今天天氣大致穩定，東半部、馬祖偶有局部短暫陣雨，大台北地區則有零星短暫陣雨機率，中午過後主要在桃園以南近山區及南部，有局部午後短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢機率。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，周一東北季風增強，周二至周六基本受東北季風影響，北部及東北部氣溫稍下降；周一、周二水氣較多，北部、東半部有局部短暫陣雨，其中北部、東北部降雨較為明顯，有局部較大雨勢機率，其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部並有局部大雨機率。

氣象署預報，周三至周六水氣稍減，降雨範圍縮減至桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區、南部有局部短暫雷陣雨。

氣象署表示，周一至周六溫度呈逐日緩降趨勢，高溫方面，北部、東北部、東部約26至30度，中南部、東南部約28至32度，澎湖27至29度，金門27至30度，馬祖23至26度；低溫方面，台灣各地21至25度，澎湖25至26度，金門22至25度，馬祖約21到23度。

（圖／氣象署）

▲▼周一雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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