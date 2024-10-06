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大陸 大陸焦點 特派現場

傷亡不明！　湖南鞭炮工廠「連環爆炸」

鞭炮,過年,新年,春節,廟會,進香,宗教,炮竹,爆竹（圖／VCG）

▲湖南省醴陵市接連發生鞭炮工廠爆炸事故，官方證實造成人員傷亡。（示意圖／VCG，與本案無關。）

文／中央社

中國「十一」長假期間，湖南省醴陵市10月1日及3日接連發生爆竹工廠爆炸事故，官方證實造成人員傷亡，但截至目前並未說明具體傷亡人數。而有中國媒體報導，醴陵市官方對媒體查證爆炸具體情況未予回應。

中新社報導，醴陵市官方發布平台今天通報，10月1日及3日，醴陵市王仙鎮和石亭鎮分別發生「爆竹安全事故」。該市為此在3日下午召開安全生產工作調度會，通報事故情況，王仙鎮和石亭鎮負責人分別作檢討發言。4日又接著召開煙花爆竹安全生產警示教育大會，與會者並觀看兩起事故的現場拍攝畫面。

根據報導，中共醴陵市委書記王利波在會中表示，要深刻反省事故，應急管理部門和各鎮、各街道要安排專人對轄區煙花爆竹企業開展地毯式隱患清查。有關部門要迅速展開事故調查，依法依規對涉事企業進行「頂格處罰」（以法定最高金額或刑度處罰），並將調查結果及時上報。

報導提到，經向有關部門了解，這兩起爆竹工廠爆炸事故造成人員傷亡。但截至發稿為止，當地官方並沒有說明具體傷亡人數。

紅星新聞稍早報導，醴陵這兩起爆炸事故最早是由網友在短影音平台發布。經向株洲市網信辦查證確認屬實，但表示相關情況以官方發布為準。

報導指出，在「醴陵發布」相關公眾號、官方微博上，並沒有這兩起事故的具體傷亡情況、調查處置等詳細訊息。經多次致電中共醴陵市委宣傳部及醴陵市應急管理局、消防中隊等有關部門，均未獲回應。

醴陵與湖南瀏陽和江西上栗、萬載合稱為中國四大煙花爆竹產地。當地官網提到，醴陵生產煙花爆竹已有1400多年歷史，全市現有相關企業共394家，上下游從業人員多達約15萬人。

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