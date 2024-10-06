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台灣無震區曝光！專家認證「2區地質堅硬」：每年地震平均不到4次

▲▼桃園台地、北港高區屬於台灣地震最少區域，平均一年不到4次。（圖／記者許敏溶攝）

▲台灣共有5個極少地震區域（白色線區域），桃園台地、北港高區（1、2）為真正地震最少區域。（圖／國家災防科技中心提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣地震頻繁，過去30年發生超過80萬起地震。但學者發現，桃園台地、北港高區在30年來，平均每年發生不到4次地震，屬於真正無震帶。地震專家郭鎧紋證實，根據氣象署歷年統計資料，桃園台地、北港高區地震確實偏少，前者主要在桃園，後者則在彰化與雲林，主因是兩處地底下屬於堅硬岩盤的台地結構。

今年適逢921強震25周年，國家災防科技中心與國內地震學者專家合作出版《台灣地震帶》，該書匯集台灣過去30年（1990至2020年）超過80萬筆的地震活動統計數據，將台灣劃分為38個地震帶，全面性比較全島不同地質構造區的地質特性與地震活動。

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《台灣地震帶》主要作者之一、台大地質系名譽教授陳文山指出，在過去30年，38個地震帶，僅有桃園台地無震帶、北港高區無震帶、高屏地震帶、脊樑山脈中段地震帶、琉球增積岩體地震帶等5個地震帶，屬於極少發生地震區域，進一步分析，僅有桃園台地無震帶、北港高區無震帶屬於真正無震帶，前者在30年觀測期間僅發生108 起地震，後者更僅有94起地震，等於一年發生不到4次地震。

▲▼《台灣地震帶》一書彙整1990年至2020年間共30年的地震數據。（圖／國家災害防救科技中心提供）

▲《台灣地震帶》一書彙整1990年至2020年間共30年的地震數據。（圖／國家災害防救科技中心提供）

至於高屏地震帶等3個區域，陳文山表示，仍屬於有發生地震或大地震潛能區域，像是琉球增積岩體地震帶，位於花蓮東側海域，過去30年僅發生235起，但該處位於隱沒帶，未來極具發生規模7.5以上大地震的潛能。

氣象署地震中心前主任、地震專家郭鎧紋也證實，桃園台地無震帶、北港高區無震帶，的確是台灣地震最少的區域，前者主要分布在桃園，後者則分布在彰化與雲林，根據氣象署統計，上述兩個區域極少發生地震，主因是地底下為堅硬岩盤的台地結構，且桃園沒有活動斷層，算是最安全的縣市。

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