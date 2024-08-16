今年規模6地震數量恐創新高！專家憂「不尋常」：新的地震時代開始

▲郭鎧紋指出，新的地震時代可能開始，今年規模6以上地震次數恐創下新高。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣這兩天地震不斷，連中央氣象署也坦承今年地震偏多。地震專家郭鎧紋今（16日）指出，今年地震的確特別多，規模6以上地震累計已經10起，很有機會打破921那年，創下有史以來規模6地震最多次數紀錄，也可能是新的地震時代開始。

宜蘭外海昨天才發生規模5.7地震，沒想到今天早上花蓮近海又發生芮氏規模6.3地震，全台民眾幾乎都感到地震造成搖晃，且光是昨天到今天早上為止，東部大小地震累積超過20起，加上今年地震偏多，也讓民眾擔憂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另根據氣象署統計資料，今年1月至今，台灣地區規模達5以上地震已經超過50起，最大一起是4月3日花蓮規模7.2地震，另規模6到6.9地震有9起，規模5至5.9則超過40起，連氣象署也坦言，今年地震特別多。

地震專家郭鎧紋也認同今年地震特別多，並直言：「可能是新的地震時代開始。」他說，過去台灣地震每年地震平均釋放約8顆原子彈能量，但從2020開始，規律就和以前不一樣，像是2022年9月台東才發生過顯著地震，照理說之後會比較平靜，但今年地震卻特別多，至今累計釋放能量已經超過47顆原子彈釋放能量，真的不太尋常。

郭鎧紋進一步說明，到今天早上發生6.3地震為止，今年規模6以上地震已經累計10起，而2022年一整年才累計12起，921當年大約15起左右，目前距離年底還有超過4個月，故今年很有可能打破921紀錄，成為有史以來規模6以上地震次數最多的一年。