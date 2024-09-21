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獨／利吉鹿野斷層「百年未見6.5地震」　學者：東南部強震風險高

▲▼ 天王星大樓 。（圖／記者湯興漢攝）

▲403強震導致天王星大樓倒塌，學者提醒同屬於縱谷斷層最南段的「利吉-鹿野斷層」，未來恐怕有規模7或以上強震。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

403強震重創花蓮。地震專家陳文山提醒，403強震震央在縱谷斷層北段，而位於縱谷斷層最南段的「利吉-鹿野斷層」，過去30年來平均每月地震為個位數，活動頻率遠低於縱谷斷層的其他三個斷層，「在東部很少見」，且近百年來更沒有規模6.5以上地震，未來發生規模7以上強震機率高，政府與民眾都要特別留意。

花蓮在4月3日發生規模7.2強震。截至9月18日為止，累計餘震達1694起，其中規模6以上有9起，規模5以上有66起。而根據最新出版的《台灣地震帶》，書中提及，同樣位於縱谷斷層的「利吉-鹿野斷層」，未來可能特別留意規模7左右強震。

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《台灣地震帶》主要作者之一、台大地質系榮譽教授陳文山表示，403強震震央在縱谷斷層北段的嶺頂斷層，地震斷層的破裂由南向北，長度達45公里，背側的破裂面深度達30至40公里，其中花蓮港的抬升量最大，落差約45公分。

目前403地震餘震已經趨緩，但陳文山特別提醒，要留意同樣屬於縱谷斷層的「利吉-鹿野斷層」。陳文山說，利吉與鹿野斷層是兩個平行的斷層，兩個斷層都位於縱谷斷層的最南段，其中利吉斷層在2022年9月的關山地震時，利吉斷層也有地表破裂現象，在今年7月被改列為第一類活動斷層。

地震,6.8強震,918地震,花蓮,玉里,高寮大橋,空拍（圖／記者林振民攝）

▲陳文山以918強震為例，提醒「利吉-鹿野斷層」可能出現規模7強震。圖為強震造成高寮大橋斷裂。（圖／資料照）

陳文山舉中央山脈斷層地震帶為例，該斷層帶分成5段，在1990至2020年期間，僅有玉里段的地震不到1千起，其餘四段至少4千次以上，且玉里段僅有1起規模5地震，結果在2022年9月17、18日就發生規模6.6、6.8地震，其中6.8地震就在玉里段，造成高寮大橋倒塌與玉里便利超商倒塌，顯示統計資料有代表性與警示性。

陳文山進一步說明，「利吉-鹿野斷層」屬於縱谷斷層，同屬於縱谷斷層的嶺頂斷層、池上斷層，過去30年地震次數分別超過2萬及1.5萬次，兩個斷層累積規模5以上地震次數都超過10起，規模6以上各分別有3起、1起，但利吉鹿野斷層，平均每個月地震次數都是個位數，近百年來更沒有發生規模6.5以上地震，在東部地震活動這麼頻繁區域，更顯得相當奇特。

陳文山指出，「利吉-鹿野斷層」長度超過30公里，範圍從台東鹿野延伸到台東市外海約10公里處，且以上述中央山脈斷層地震帶玉里段為例，「利吉-鹿野斷層」過去30年地震活動少，代表累積相當可觀能量，加上東部又是台灣地震最頻繁區域，未來發生規模7左右強震機率高，也是高風險區域，民眾要特別留意。

▲▼經濟部地礦中心公布的台灣36條活動斷層。（圖／地礦中心提供）

▲經濟部地礦中心公布的台灣36條活動斷層，編號35、36就是「利吉-鹿野斷層」。（圖／地礦中心提供）※點圖放大

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