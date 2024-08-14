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「南海海槽強震警戒」明解除　專家示警：赴日旅遊4地區仍須戒備

▲▼郭鎧紋表示，根據日本資料，包括靜岡縣、和歌山、三重、高知等地，海嘯在5分鐘內就會抵達。（圖／郭鎧紋提供）

▲郭鎧紋表示，根據日本資料，包括靜岡縣、和歌山、三重、高知等地，海嘯在5分鐘內就會抵達。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

日本宮崎縣上周四發生規模7.1強震，氣象廳警告1周內可能發生大地震。地震專家郭鎧紋表示，警報將在明天解除，卻已造成日本交通大亂，但日方都預警南海海槽發生強震機率非常高，且大海嘯將造成重大傷亡，包括靜岡縣、和歌山、三重、高知等地區，海嘯在5分鐘內就會抵達，建議民眾前往日本旅遊、就學或置產要盡量避開這些區域。

宮崎縣東側海域上周四下午發生規模7.1強震，日方發布海嘯警報，隨後又發布「南海海槽地震臨時情報」，警告未來一周可能發生大地震，警報預計將在明天解除。

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郭鎧紋指出，對於日方作法，美國地質學家不以為然，認為有誤導民眾之嫌，且根據過去歷史經驗，「主震變前震」僅有5%機會。日本宣布之後，不僅交通大亂，由於日本正逢「盂蘭盆節（類似中元節）」，導致不少日本人不敢返鄉掃墓，甚至民眾也搶購泡麵與食物。

「我認為這是短空長多。」郭鎧紋認為，透過這次官方發布警報，日本民眾準備的手電筒與逃生包，並放在門口與玄關，等於操練一次，也提高民眾防災意識，畢竟根據日本政府地震調查委員會預測，南海海槽在未來30年發生芮氏規模8至9的巨大地震，機率高達70%至80%，等於提前做好相關準備。

不過，郭鎧紋也提醒台灣民眾，根據日方的預測，南海海槽一旦發生規模8至9強震，可能出現30公尺高海嘯，且預估死亡人數可能高達30萬人，超過311強震的2萬人，原因在於海嘯可能在短時間內抵達，包括靜岡縣在2分鐘內抵達，和歌山為3分鐘，三重約4分鐘，高知約5分鐘內抵達，為了生命安全，建議台灣民眾還是減少到這些地區旅遊、讀書或置產，盡量降低可能風險，畢竟日本還有其他地區可以前往。

▲▼前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，日本學界普遍認為能登半島7.6強震為溫泉型地震，台灣也曾發生過溫泉型地震，1867年的基隆外海強震可能就是溫泉型地震。（圖／記者許敏溶攝）

▲郭鎧紋建議民眾，南海海槽發生強震後引發的海嘯會快速抵達，可降低前往靜岡等區域。（圖／記者許敏溶攝）

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