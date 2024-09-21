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獨／西部「3地震帶」防規模7強震！學者：威脅人口密集、科學園區

▲▼921地震,南投中興國中大樓變形。（圖／慈濟基金會提供）

▲921地震重創台灣。學者示警，西部有3地震帶要防規模7強震。（圖／慈濟基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

國內學者分析台灣過去30年來超過80萬起地震，提醒桃竹苗、中彰投、高屏等3個地震帶為高風險區域，雖然過去30年地震頻率極低，卻累積不少能量，加上有不少活動斷層，未來可能有規模7左右強震，且位於人口密集區，有車籠埔斷層引發921的前車之鑑，一旦強震恐造成重大傷亡，提醒民眾要注意。

今天是921強震25周年。而台灣位於板塊交界處，每年約有2到4萬次地震，為更了解台灣地震活動的分布與特性，國家災防科技中心與台大地質系特聘教授吳逸民、成大地科系教授楊耿明等國內地震學者專家合作出版《台灣地震帶》。

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該書匯集台灣過去30年（1990至2020年）超過80萬筆的地震活動統計數據，將台灣劃分為38個地震帶，透過地震個數、密度與震源機制判釋，並搭配著震波層析成像模式，全面性的比較全島不同地質構造區的地質特性與地震活動。

▲▼《台灣地震帶》一書彙整1990年至2020年間共30年的地震數據。（圖／國家災害防救科技中心提供）

▲《台灣地震帶》一書彙整1990年至2020年間共30年的地震數據。（圖／國家災害防救中心提供）

《台灣地震帶》主要作者之一、台大地質系名譽教授陳文山指出，根據政府過去30年來地震活動統計數據，各地震帶的總地震數量超過80萬起，絕大多數為規模3以下地震，其中雲嘉南地震帶共8.9萬起是38個地震帶中最多，其次為南澳地震帶5.1萬起。若以規模6以上地震來看，最多仍是埔里地震帶的10起，主因就是車籠埔斷層引發的921強震。

儘管台灣西部地震相對較少，但陳文山特別點名桃竹苗、中彰投、高屏等3個地震活動少的地震帶。陳文山說明，這三個地震帶過去30年地震活動較少，代表活動斷層被鎖住，這類型地震帶卻是我們最需關注的潛在致災孕震構造或斷層，可能在近期內發生較大規模的地震，一旦斷層鬆開，就可能爆發類似車籠埔斷層引發921地震，加上上述三個地震帶都在人口稠密區或科學園區，一旦強震將造成重大傷亡，並衝擊台灣科技產業。

陳文山分析，桃竹苗地震帶在過去30年共有8983起地震，卻只有1起規模5以上地震，但在經濟部地質調查及礦業管理中心（地礦中心）公布的36條活動斷層中，至少有新竹斷層、新城斷層等多條活動斷層通過。其中新城斷層橫切過新竹科學園區，新竹斷層除通過新竹市區，另至少有7所學校鄰近斷層，上述兩個斷層，又以新竹斷層最讓人擔心，因為不知道其地震周期，一旦發生規模7左右強震，對新竹地區師生與民眾生命安全產生重大威脅，也會衝擊竹科。

▲▼根據台灣地震帶一書統計，過去30年來發生超過80萬起地震，學者提醒，西部三個地震帶與東部的「利吉-鹿野斷層」要注意，未來可能出現規模7強震。（圖／國家災防中心提供）

▲學者提醒，西半部的桃竹苗等三個地震帶未來恐有規模7強震。（圖／國家災防中心提供）

中彰投地震帶部分，陳文山表示，過去30年共有8546起地震，其中規模5以上地震13起，規模6以上地震2起。該地區主要活動斷層為車籠埔斷層、彰化斷層，其中彰化斷層在1848年曾發生規模7左右地震，造成約千人死亡，至今超過170年，同樣潛藏規模7地震的風險。

陳文山指出，高屏地震帶是另一個高風險區域，在過去30年僅有3700起地震，規模5以上地震3起，規模6以上地震1起，該區域大致在新化斷層以南，整個區域內有至少6調地礦中心認定的活動斷層，包括旗山斷層、車瓜林斷層、左鎮斷層、小岡山斷層等，這些斷層同樣經過人口密集區與科學園區，同樣是未來要特別留意。

▲▼經濟部地礦中心公布的台灣36條活動斷層。（圖／地礦中心提供）

▲地礦中心公布的台灣36條活動斷層中，不少斷層位在桃竹苗、中彰投、高屏等3個地震活動少的地震帶上。（圖／地礦中心提供）

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