全紅嬋國宴「打包剩菜」全被拍　引網友熱議





▲全紅嬋在國宴後打包剩菜，大多數網友都稱讚她很節儉。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

大陸跳水好手全紅嬋代表中國在巴黎奧運奪下金牌，她的一舉一動都引起民眾關注。先是全紅嬋家鄉變成觀光景點，最近她與其他代表隊選手赴國宴，離席後被拍到她拿了打包剩菜的便當盒，掀起全網熱議。一眾網友大讚全紅嬋有節儉不浪費的傳統美德，但也有人認為在國宴莊嚴的場合不應這樣做。

中國政府近日舉辦國宴，受邀出席的不是非富即貴，就是對國家有突出貢獻的人，其中包括奧運跳水金牌全紅嬋，年紀輕輕的她屢屢在國際賽場寫下驚人成績，無疑為中國體壇有重大貢獻。國宴上全紅嬋與其他隊友一起用餐，但宴會結束後，嘉賓紛紛離席，全紅嬋發現還有剩菜，就請服務生給她便當盒打包。

全紅嬋拿著打包剩菜離場的畫面被分享到網路上，立刻掀起網友熱議，有不少人被全紅嬋的行為嚇到，直言沒看過有人參加國宴還打包剩菜，質疑不太得宜，「國宴上打包成何體統！」，全紅嬋此舉也令不少網友好奇，「她們家有窮到這種地步嗎？」

▲巴黎奧運跳水冠軍全紅嬋近日回廣東湛江市麻章區邁合村探親，吸引大量遊客進村圍觀。（圖／翻攝自微博）



不過有大批全紅嬋粉絲都懂她為何要打包剩菜，也紛紛發聲替她緩頰，「全紅嬋從小家境清寒，不想浪費食物的行為很正常」、「她的節儉不分場合，國宴上都打包，就代表她的善良樸素全是發自內心，非常難能可貴」，甚至大讚全紅嬋沒有因為自己拿了很多金牌就有「明星架子」，也有人猜她想把國宴帶回家給父母品嘗。

事實上大多數民眾都能理解全紅嬋的行為，也稱讚這是華人傳統美德之一，體現節約美德，更有網友指出，中國一直倡導「光盤行動」，全紅嬋打包剩菜就是我們最好的榜樣，值得每個人學習。

除此之外，全紅嬋奧運跳水奪金後，她的家鄉廣東湛江市麻章區邁合村竟變觀光景點，還有當地旅遊業商家打著全紅嬋知名度，祭出旅遊套餐行程，表示會帶旅客參觀當地景點，還會到全紅嬋家門口打卡。

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