全紅嬋銅像被罵翻！全身上下「只有痣最像」肚臍眼穿透泳衣

▲全紅嬋銅像。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸跳水選手全紅嬋巴黎奧運奪金之後，知名度更上一層樓，廣州一間博物館還為她立了銅像。不料，銅像近日卻遭到網友瘋狂砲轟，批評做工粗糙，完全不像全紅嬋本人，全身上下「只有痣最像」。

▼銅像被指只有「痣」像全紅嬋。（圖／翻攝微博）



▼全紅嬋在巴黎奧運奪金。（圖／路透）



根據陸媒報導，該銅像放置在廣州體育文化博物館中，設計的是全紅嬋起跳時的姿勢，後方還有全紅嬋的介紹，提到她奪金的經歷。

但銅像卻在網路上被罵翻，網友們認為，銅像的五官跟全紅嬋一點也不像，唯一像的地方就是嘴唇下方的一顆痣，「沒那顆痣我還認不出是全紅嬋！」「這到底雕的是誰的臉？」

網友們也批評，銅像明明穿了泳衣，卻還能看見肚臍眼，違反常理，而且做工明顯相當粗糙，「這是透明泳衣嗎？還能露肚臍？」「雕塑家沒看過跳水嗎？」

▼銅像下方的署名為許鴻飛。（圖／微博）



許多網友甚至要求博物館撤除該座雕像，認為根本是硬要「蹭」全紅嬋，已經對全紅嬋的形象造成負面影響。

根據銅像底座的署名，該銅像的創作人為許鴻飛，是廣東的知名雕塑家，他的經歷非常豐富，曾任中國美術家協會理事、廣州雕塑院院長，還是國家一級美術師，甚至當過中國雕塑學會理事會理事、廣東省美術家協會副主席。

▼許鴻飛是廣東知名的雕塑家，經歷相當豐富。（圖／翻攝微博）

