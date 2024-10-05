福建醫保局局長林聖魁自家「墮樓身亡」　上週仍有出席公開活動

▲林聖魁。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸福建省醫療保障局局長林聖魁近日遭網傳，2日中午從9樓住家墜樓，當場死亡。港媒《星島日報》指出，林聖魁墮樓身亡消息屬實，具體原因眾說紛紜。相關消息在各陸媒官微上，無法搜尋到。

據《星島日報》報導，網傳現場影片顯示，一棟住宅樓下的地面上，蓋了一塊巨大的藍布，幾名員警在場看守著。

林聖魁在9月29日上午還出席了「慶祝中華人民共和國成立75週年」的公開主題活動，現場有省委宣傳部副部長、省委網信辦主任、省互聯網信息辦主任張遠、省醫療保障局黨組書記等人。

▲林聖魁9月29日上午參加公開活動畫面。（圖／翻攝自福建醫保局官網）

公開資料顯示，現年59歲的林聖魁，長期在福建省衛生廳工作，曾任衛生廳副廳長；2013年改任福建省衛生和計劃生育委員會副主任；2017年任福建省紅十字會黨組書記、常務副會長；2020年任省醫保局局長，也是福建省政協教科衛體委員會副主任。

報導指出，去年以來，中國醫藥界反腐風暴不斷推進，不止醫院書記、院長落馬，多名來自醫保領域的領導幹部被查，包括福州市醫療保障局黨組書記江智文。今年以來，貴州、海南的首任醫保局局長宋宇峰、蔡仁傑相繼被調查；福建省衛健委原副主任陳輝、張永裕也先後落馬。

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