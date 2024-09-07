首屆台閩港澳「同心盃」登場　最強籃球隊場上廝殺「以球會友」

▲閩港澳台「同心盃」首屆籃球邀請賽登場 。（圖／翻攝 福建籃球協會）

記者任以芳／福建報導

福建省第一屆閩港澳台「同心盃」籃球邀請賽昨6日晚間在福建省奧林匹克體育中心體育館開幕。首戰中，福建晉江文旅隊對戰台灣啤酒隊，最終以125比92取勝。

福建省政府副省長李興湖，福建省海外聯誼會副會長黃進發，籃球名將鄭志龍、鄭海霞、王治郅、胡衛東、巴特爾、孫軍、張勁松、衛吳慶龍、王哲林出席了開幕式，一同登台點亮啓動柱。

隨後超級盛典以《龍獅呈祥》開場，蹦床扣籃表演《青春躍起來》、歌曲《相親相愛一家人》等節目依次上演。揭幕戰由福建晉江文旅隊對陣台灣啤酒隊，最終以1251比92取勝。

▲福建晉江文旅隊對陣台灣啤酒隊 。（圖／翻攝 福建籃球協會）

本次賽事為期3天，本次賽事邀請的職業隊和青年隊均是台港澳及福建本地最強籃球隊伍，分別是台灣啤酒籃球隊、福建晉江文旅籃球隊、香港金牛聯隊、澳門黑熊俱樂部；4支青年隊則是台灣高雄三民家商男子籃球隊、福建省青年籃球隊、香港金牛青年聯隊、澳門培正中學籃球隊。

福建省籃球協會主席劉玉棟指出，「我們通過舉辦籃球賽事搭建交流的平台，希望能讓更多年輕人借此進行交流，更多瞭解彼此。」

本次賽事也推出低價門票，希望各界朋友到現場觀看比賽，同時啓動網路直播活動。賽事期間，將配套開展籃球明星、運動員進校園，並舉辦閩港澳台一家親嘉年華活動。

主辦方將邀請港澳台參賽運動員每人攜帶1名家屬，並組織熱衷籃球的福建省高校港澳台大學生及青年觀看比賽。本次比賽由中國籃球協會指導，福建省海外聯誼會、福建省體育局主辦。

▼ 蹦床扣籃表演《青春躍起來》。（圖／翻攝 福建籃球協會）