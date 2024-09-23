以球會鄉親！兩岸首屆「村BA」賽　26支同名村籃球隊PK

▲ 首屆海峽兩岸同名村「村BA」籃球邀請賽。（圖／主辦單位提供，同下）

記者任以芳／福建報導

首屆海峽兩岸同名村「村BA」籃球邀請賽20日福建省廈門市集美區板橋村正式開賽。兩岸共有300多位宗親參與，包括來自台灣同名村宗親120人。活動期間有26支兩岸同名村籃球隊進行交流賽，彼此「以球會友」，切磋球技。

福建與台灣同名同宗村有280對，本次活動邀請到海峽兩岸同名村的300多位宗親參與，其中跨海而來的台灣同名村宗親120人。活動期間將有26支兩岸同名村籃球隊進行籃球交流賽，包括來自台灣的13支隊伍和來自大陸的13支隊伍。

▲ 首屆海峽兩岸同名村「村BA」籃球賽開幕式。

兩岸通過籃球這項熱血運動「以球會友」，「兩岸一家親，閩台親上親。同名同宗村承載著兩岸同胞共同的歷史記憶和文化傳承。」福建省廣播影視集團廣播全媒體中心主任林興華在致辭中表示，體育是跨越海峽的橋梁，籃球更是連接心靈的紐帶。

台灣張廖簡宗親交流協會理事長張國琳在致辭中說，兩岸「板橋」是一家。台灣新北板橋宗親一直都非常珍視與大陸鄉親們的聯繫，始終牢記著自己的根在這裡。這次活動也提供兩岸宗親互動的好機會，讓台灣與大陸的同名村鄉親們一起交流。

國民黨立委陳玉珍以影片方式為兩岸宗親送上祝福，「兩岸同名村證明瞭兩岸同文同種、不可分割的文化血脈。」

開幕式上，來自台灣與福建的26支同名村籃球隊依次亮相，揭幕賽由台灣新北板橋隊對戰廈門集美板橋隊，經過激烈搶分，最終廈門集美板橋隊贏得揭幕賽。

▲ 台灣新北板橋隊球員謝政寰首次到廈門參加兩岸交流比賽。

「我是從台灣新北板橋第一次到廈門參加這個比賽，來了之後才發現廈門這裡也有用『板橋』同樣的名字，倍感親切。」台灣新北板橋隊球員謝政寰說，「以前都沒有想到大陸有同樣的地名，以後也想找時間去我的祖籍地看一看。」

除了兩岸宗親籃球賽，本次活動也安排文化尋根之旅，邀請到40多位第一次來到大陸的台灣青年宗親，其中最小是13歲。賽後將尋祖籍、認族譜、拜祖宗，找到自己的根脈所在。