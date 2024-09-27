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中國大陸恢復福建居民赴金旅遊　陳福海：金門準備好了

▲▼中國大陸宣布恢復福建居民赴金旅遊　陳福海：金門準備好了。（圖／記者林名揚翻攝）

▲中國大陸宣布恢復福建居民赴金門旅遊，讓旅遊業者為之振奮。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、柯沛辰／金門報導

中國大陸福建省公安廳出入境管理局27日公告表示，即起恢復福建省戶籍居民和居住證持有人，可以向福建省公安機關出入境管理部門，申辦赴金門「個人旅遊簽注」或「團隊旅遊簽注」。 消息一出，引起金門居民及旅遊業者關注。

金門縣縣長陳福海表示，欣見兩岸當局對辦證措施的逐步放寬，對此良性的回應，金門已經做好充足準備，以好朋友久別重逢的心情，歡迎大陸的好朋友們來金門走走看看，希望政策宣布，開啟兩岸的善意循環，同時促進金門旅遊市場恢復疫前的蓬勃生機。

金門縣政府觀光處表示，在新冠疫情影響之下，兩岸小三通自2020年2月10日暫停客運往來，大陸居民也從那天起，暫時無法以旅遊名義申請入境金門，對於長期倚賴陸客觀光消費的金門旅遊相關產業而言，無疑是一大傷害。

隨著全球疫情趨於常態化發展，兩岸小三通也在2023年1月7日正式復航，金門各界對恢復陸客來金旅遊的呼聲，不絕於耳，在兩岸當局與金門各界的努力之下，今日終於迎來恢復陸客赴金遊的重磅消息，金門觀光產業聽聞訊息都很振奮，紛紛摩拳擦掌，迎接陸客到來。

▲▼中國大陸宣布恢復福建居民赴金旅遊　陳福海：金門準備好了。（圖／記者林名揚翻攝）

陳福海指出，自大陸文化和旅遊部於今年8月30日晚間發布「大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊」以來，他即責成縣府觀光處要提前因應，預作準備，旋即與地區旅遊業者與CIQS單位多次交流座談，盤點現有資源，務必做好迎接陸客的整備工作，同時，在陸客團的安全管理及旅遊品質提升等層面，也是當前要務，以利金門觀光產業與兩岸旅遊之健康有序發展。

觀光處表示，近期大家關心的9月18至20日「廈門市旅遊協會踩線團」，以及9月22至23日旅遊團、9月25至26日自由行，除了促進兩門旅遊業的交流外，也為恢復陸客來金旅遊揭開序幕。同時，大陸「十一連假」即將到來，以往連假期間出遊盛況，眾所周知，也屢屢打破金門小三通單日旅客量，如今陸客穿梭金門大街小巷，賞古蹟、品美食、購特產等熙來攘往的美好回憶，已不再遙不可及，對於陸客到訪，金門觀光業者紛紛做好準備，盼小三通旅遊榮景，可以風華再現。

▲▼中國大陸宣布恢復福建居民赴金旅遊　陳福海：金門準備好了。（圖／記者林名揚翻攝）

 
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