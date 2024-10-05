退休擁2房、沒貸款「老公為1件事」拒絕日本家庭旅遊！兩派吵翻

▲老公想把出國錢省下來買機車。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

不少人覺得國旅價格昂貴，出國玩CP值更高，只要有機會旅遊，就會想要飛出國玩，一名人妻表示，婚後一直沒有機會跟老公一起出國，今年好不容易喬到時間，一家4口一起去日本玩，每人預算4萬元，但老公卻說不去，想把錢拿去買新機車，讓她傷心直呼「換機車竟然比我們重要」。

人妻在臉書「匿名公社」發文，老公工作了大半輩子，夫妻倆都沒有機會一起出國，今年8月老公退休了，終於有時間可以全家出國旅遊，她為此特別安排了一趟四人的日本之旅，每人的預算為4萬元。

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然而，老公卻突然改變主意，要原PO帶小孩去就好，想把旅費省下來拿去買機車，「他捨不得出去幾天就要花好幾萬，打算用這4萬再加一些買新機車，把他騎了19年的老機車換掉」。兒子對此很反彈，還說下周就買新機車給爸爸，要爸爸一起出國，但爸爸仍拒絕。

原PO不解，家裡沒負債沒貸款，房子也買了2間，好不容易有機會全家一起出國，「他竟然說換機車比較重要」。

貼文曝光，掀起網友討論，「直接說錢都付了，不去4萬也不會退，讓他不要浪費錢」、「簡單啊，買車就讓他去買，然後出國的錢讓兒子出」、「沒欠債當然去啊。這是全家一起出國的機會，要珍惜」。但也有人認為，「他可能就是不喜歡出遊的，可能硬出去了整個旅程大家也不愉快」、「尊重個人的選擇，他開心換車，你們開心玩，各取所需」、「有人就不喜歡旅遊，不要強求」。