警逮詐騙車手救回婦840萬　颱風天銀行未營業...鉅款暫放槍械室

▲▼板橋警護送婦人將巨款存放到銀行 。（圖／記者戴上容翻攝）



記者戴上容／新北報導



本月2日正值颱風山陀兒侵台時，一名板橋分局後埔派出所吳姓警員巡查超商，發現桌上擺有假證件，懷疑是詐騙集團，板橋分局展開調查，後續在北市萬華區成功埋伏逮捕詐騙車手陳男。受騙上當的是拿錢抵押借款的婦人，婦人拿回被騙的840萬元時，相當擔憂颱風假關係無法及時將金錢入行，板橋分局特別通融，將巨款存放存放於派出所槍械室，直到銀行開門後，再親自護送老婦人將鉅款安全存回銀行。

10月2日颱風山陀兒來襲，板橋分局後埔派出所警員吳偉鉦在巡查超商時，發現一名51歲陳姓男子攜帶疑似假投資的文件與收據，懷疑其涉及詐騙，立即通報所長王品正展開調查行動。警方隨即展開跟監，並在台北市萬華區成功埋伏，逮捕詐騙車手陳男。





根據警方調查，陳男在詐騙集團的指示下，向一名老婦人收取840萬元的現金。警方隨後佯裝成詐騙集團成員，將贓款放置於路邊，並趁另一名前來取款的黃姓嫌犯現身時，迅速將其逮捕，現場起獲840萬元現金、智慧型手機及假投資收據。



該名老婦人因誤信假投資詐騙，將自己住處抵押貸款850萬元，打算以這筆資金進行投資後還款，未料落入詐騙集團圈套。警方指出，該集團利用老婦人急於賺取利潤的心態，誘使她將款項領出來進行投資。





由於當天正值颱風期間，銀行已休假無法即時存款，老婦人擔心巨款放在家中不安全，向警方請求協助保管。由於特殊情況，警方將這筆840萬元的贓款暫時存放於派出所槍械室，直到銀行開門後，警方親自護送老婦人將鉅款安全存回銀行。



板橋分局局長陳宇桓表示，詐騙集團手法多變，不僅直接騙取財物，還會利用無辜民眾擔任取款車手，進一步加劇社會問題。他呼籲民眾在遇到任何可疑取款要求時，一定要提高警覺，立即通報警方，避免成為詐騙共犯。