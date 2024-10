遭IS擄走又賣到加薩　21歲亞茲迪女孩「遭囚10年」終於獲釋

▲21歲的希多終於與家人團聚。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

以色列3日宣布,在加薩走廊的行動中,救出一名遭囚禁10年的亞茲迪(Yazidi)女性。根據影片,21歲的希多(Fawzia Amin Sido)已經返回伊拉克家鄉,與家人團聚。

亞茲迪人是生活在伊拉克北部的少數民族,擁有古老而獨特的宗教信仰,2010年代中期慘遭伊斯蘭國(IS)種族滅絕,2014年超過6000人遭擄走,被當成性奴賣掉,或者訓練成童兵。儘管約有3500人在接下來幾年獲釋,但估計仍有2600人下落不明,其中許多人恐怕已經身亡。

2014年,11歲的希多也在家中被俘,並且很快就被賣到加薩,在那裡渡過10年監禁生活。伊拉克官員表示,她獲救時身體狀況良好,但因為長期囚禁而飽受創傷。

After over a decade in captivity in Gaza , the @IDF, @cogatonline, @USEmbassyJLM, and others rescued 21-year-old Yazidi Fawzia Amin Sido from a Hamas-affiliated ISIS terrorist in a special operation.



Fawzia is now home with her family in Iraq.pic.twitter.com/DGwpR4s4YA