遭IS擄走又賣到加薩　21歲亞茲迪女孩「遭囚10年」終於獲釋

▲21歲的希多終於與家人團聚。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

以色列3日宣布，在加薩走廊的行動中，救出一名遭囚禁10年的亞茲迪（Yazidi）女性。根據影片，21歲的希多（Fawzia Amin Sido）已經返回伊拉克家鄉，與家人團聚。

亞茲迪人是生活在伊拉克北部的少數民族，擁有古老而獨特的宗教信仰，2010年代中期慘遭伊斯蘭國（IS）種族滅絕，2014年超過6000人遭擄走，被當成性奴賣掉，或者訓練成童兵。儘管約有3500人在接下來幾年獲釋，但估計仍有2600人下落不明，其中許多人恐怕已經身亡。

2014年，11歲的希多也在家中被俘，並且很快就被賣到加薩，在那裡渡過10年監禁生活。伊拉克官員表示，她獲救時身體狀況良好，但因為長期囚禁而飽受創傷。

After over a decade in captivity in Gaza , the @IDF, @cogatonline, @USEmbassyJLM, and others rescued 21-year-old Yazidi Fawzia Amin Sido from a Hamas-affiliated ISIS terrorist in a special operation.



Fawzia is now home with her family in Iraq.pic.twitter.com/DGwpR4s4YA — Israel ישראל (@Israel) October 3, 2024

據悉，以色列、約旦與伊拉克都參與了救援行動。消息人士則向《路透社》表示，伊拉克官員此前已與希多聯繫數個月，並把她的資訊傳遞給美國官員，但由於加薩戰爭持續構成的安全威脅，過去4個月裡，多次營救失敗。

目前還不清楚希多究竟如何獲釋，美國國務院一名發言人僅說，綁架者最近被殺害了，讓她得以返國。

以色列外交部官員沙蘭高（David Saranga）3日指出，「她的故事提醒我們亞茲迪孩童面臨的殘酷暴行，他們別無選擇。」