約旦河西岸遇空襲致18死　以軍稱「再有哈瑪斯高層被擊斃」

▲以色列3日發動空襲，擊斃了約旦河西岸哈瑪斯領袖烏菲，並造成18人死亡。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列指出，國防軍在10月3日晚間發動空襲，擊斃了約旦河西岸圖卡瑞姆地區（Tulkarem）的哈瑪斯領袖烏菲（Zahi Yaser Abd al- Razeq Oufi），還奪走了多名哈瑪斯成員的性命。事後，巴勒斯坦衛生部證實，至少有18人在這場襲擊中死亡。

綜合CNN與BBC報導，以色列國防軍表示，烏菲此前策劃並領導了針對以色列定居點的汽車炸彈襲擊，還曾多次參與其他針對約旦河西岸以色列人的攻擊。軍方指出，這場空襲是以色列空軍與國安局「辛貝特」聯手展開的行動，目標正是躲藏在圖卡瑞姆的烏菲及其他「重要恐怖分子」。

報導稱，哈瑪斯事後對以色列發動襲擊予以譴責，但該組織並未確認烏菲是否已遭擊斃。巴勒斯坦衛生部在3日稍晚證實，圖卡瑞姆難民營一家咖啡館在空襲中被擊中，造成至少18人死亡，其中多數的傷亡者是平民。當地媒體也引述地方官員的消息指出，圖卡瑞姆有多個家庭的兒童和老人也在這場襲擊中遇難，因此傷亡數字仍有可能進一步上升。

自哈瑪斯去年10月7日對以色列發動攻擊以來，約旦河西岸的暴力事件就不斷增加，而以色列也加強了對當地的軍事行動，多次對約旦河西岸進行空襲，造成數百名巴勒斯坦人喪命。