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幫助「以色列防空」但烏克蘭不能？　五角大廈：避免捲入戰爭

▲▼美國國防部副發言人辛格（Sabrina Singh）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部副發言人辛格（Sabrina Singh）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

自烏俄戰爭開打後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）多次請求西方各國提供更多防空系統，卻屢屢碰壁。美國國防部近日再次強調，北約不會從其領土擊落在烏克蘭上空的敵軍導彈或無人機，因為這可能使西方國家捲入戰爭。

外媒記者3日在五角大廈例行記者會上提問，為何西方國家不能像他們在伊朗最近攻擊以色列時做的那樣，幫助烏克蘭擊落俄羅斯的飛彈。五角大廈副發言人辛格（Sabrina Singh）表示，「我們談的是兩個完全不同的地理環境和戰場。」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

辛格指出，在俄羅斯剛入侵烏克蘭時，總統拜登就已指揮五角大廈提供烏克蘭在戰場上所需的一切，「無論是防空系統還是其他能力，烏克蘭都非常成功地運用了它們，並持續收復自己的領土。」

記者再問及，若北約從波蘭或羅馬尼亞攔截烏克蘭上空的導彈和無人機，是否算派駐地面部隊。辛格回應，此舉將會讓西方國家以一種不同的方式捲入戰爭，「目前我們認為烏克蘭已經能夠成功抵禦俄羅斯對他們城市、人民和基礎設施的攻擊，我們將繼續確保他們擁有所需的支持來做到這一點。」

烏克蘭總統澤倫斯基今年7月出訪波蘭時，就在當地簽署了兩國之間的安全合作協議。波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski），2國在協議中討論了波蘭擊落俄羅斯飛彈的想法，但他強調這只是一個探索階段的想法。

波蘭國防部長柯席尼亞克-卡密希（Władysław Kosiniak-Kamysz）指出，波蘭不會單獨做出這樣的決定，「這樣的決定只有在與北約盟國協商後才會做出。」

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