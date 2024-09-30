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觀光署8大風管處「部分景區即起封閉」　龜山島封島到後天

▲凱米颱風影響，宜蘭龜山島23日起封島4天。（圖／東北角風管處提供）

▲颱風影響，宜蘭龜山島即起封島。（圖／東北角風管處提供）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風來襲，為確保安全，觀光署公布8大風管處景區預警即起封閉，至颱風警報解除為止，包括龜山島、花蓮石梯坪和石門休息區海濱步道，以及台東的小野柳遊憩區海濱步道等。

氣象署今已發布陸警，觀光署表示，受颱風外圍環流影響，恐帶來瞬間強陣風及大雨，已請所屬國家風景區管理處落實防颱作業，並呼籲民眾在山陀兒颱風警報發布期間，隨時注意天氣預報，盡量避免外出及勿前往山區、海邊活動，以維護自身安全。

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因應山陀兒海上颱風警報，觀光署所屬8大國家風景區轄內經管旅遊景點預警性封閉，包括東北角的龍洞灣海洋公園海泳區全園區、龍洞四季灣、福容貝悅飯店海水浴場、龜山島，即起預警封閉。其中龜山島9月29日起至10月2日預警性封島4天。

其他封閉景區包括東管處的綠島朝日溫泉、石朗、柴口、大白沙潛水區；以及台東的小野柳遊憩區海濱步道、花蓮的石梯坪、石門休息區海濱步道。

澎管處則包括小門鯨魚洞、大菓葉柱狀玄武岩、池西柱狀玄武岩、內垵沙灘、吉貝嶼西崁山及沙尾、北寮赤嶼摩西分海、望安網垵口、鴛鴦窟、及七美月鯉灣、雙心石滬等濱海步道，全都預警封閉。

縱管處則是鯉魚潭潭東自行車道、羅山瀑布木棧道、羅山拱橋、白端拱橋、玉富自行車道舊鐵橋、泰平山、鹿野高台起飛場、利吉惡地步道及四格山步道，即起也預警封閉。

此外茂管處的情人谷、茂林谷；北觀處的湖海灣、汫水澳；雲管處的馬沙溝濱海遊憩區；西管處的紅葉公園，上列景區也預警封閉。

另國家風景區管理處主辦活動也有部分取消或延期，包括西管處，10月2號曾文水庫峽谷音樂會記者會取消，擇日再辦理；日管處10月1日辦理台灣觀光成果風華展延至10月5日舉行。

觀光署呼籲民眾，山陀兒颱風警報發布期間應注意自身安全，切勿前往山區、海邊及從事觀浪、海釣及戲水等活動，以維護自身安全。

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