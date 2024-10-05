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張友驊命危裝葉克膜　戴立綱發聲集氣！提到「紅色筆記本」

▲▼名嘴張友驊。（圖／記者孫于珊攝）

▲名嘴張友驊跌倒命危。（圖／資料照）

記者曾羿翔／綜合報導

69歲名嘴張友驊3日晚間不慎跌倒，頭部重創當場無呼吸心跳。據了解，張友驊目前已接上葉克膜，現階段進行低溫療法保護腦部，但整體情況不算樂觀。對此，與張友驊相識許久的主持人戴立綱發文集氣，友驊哥！加油！友驊哥的查證精神，是現在很多媒體人，所沒有的能力。

戴立綱4日晚間表示，週四晚上，氣象忙到一半，收到同事傳給我的訊息。晚上我有空檔時間，把訊息也傳給我們「新聞龍捲風來賓群組」，一起為友驊哥集氣！每次錄影一個段落，他就一定會跑去，公司陽台抽根菸。增加尼古丁含量，我有雞婆建議他少抽些，他說「這是靈感來源」。

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▲▼中天新聞台新聞龍捲風主持人戴立綱。（圖／記者湯興漢攝）

▲主持人戴立綱。（圖／記者湯興漢攝）

戴立綱還說，當年新聞龍捲風，洪仲丘案件，揭發軍方黑幕，友驊哥他有秘密管道來源，因為每天軍方都會有人爆料，他那本紅色筆記本，記錄滿滿的採訪資料。白天和軍方人士接頭。晚上新聞龍捲風裡面就把黑幕真實呈現出來。到了後來，連軍方都派人要跟蹤。友驊哥每次離開電視台，都從不同的門離開，因為怕被跟蹤。

「友驊哥自己不開車，都坐捷運、公車、計程車，所以軍方人士跟蹤他變得更困難。」戴立綱指出，我和友驊哥聊到洪仲丘案，他說「有人下來，就會有人上去，所以爆料者會源源不斷，因為有人想往上爬」。洪仲丘案件，11年多前的時光，友驊哥的查證精神，是現在很多媒體人所沒有的能力。為「新聞龍捲風」奮鬥過的老友，友驊哥，加油！

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