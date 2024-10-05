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集氣！盼張友驊回到二手書店角落　黃光芹曝他生活平實

記者黃翊婷／綜合報導

69歲名嘴張友驊3日晚間不慎跌倒，腦部受到重創當場失去呼吸心跳，目前仍在醫院接受治療當中。資深媒體人黃光芹表示，自事發以來她一直在心中為張友驊祝禱、集氣，張喜歡在二手書店看書，平時也會在自家屋頂陽台種菜，生活平實，期盼張能順利度過難關，「希望你回到二手書店安靜的角落。」

▲▼名嘴張友驊。（圖／記者孫于珊攝）

▲黃光芹透露，張友驊平時很愛在二手書店看書。（圖／ETtoday資料照）

張友驊3日晚間18時30分與妻子在信義區吳興街散步時，不慎跌倒，導致頭部重創，當場失去呼吸心跳，送醫之後已接上葉克膜，現階段採用低溫療法保護腦部，整體情況不太樂觀。

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黃光芹4日在臉書發文表示，自事發以來她一直緊盯張友驊的救治狀況，心中暗自為對方祝禱，並決定在緊要關頭幫忙集氣；她提到，早期所謂的電視政論名嘴已經有一部分退居自媒體，她與張都覺得做直播比較自由快樂，華人圈也有很多粉絲喜歡聽張的節目。

黃光芹說，張友驊在政論節目的發展並非一路順遂，平時沒有通告的時候，張喜歡在二手書店坐在地上看書，一看就是大半天，「他這次跌倒，新聞躍居版面，我才驚覺他都快70（歲）了」，印象中張沒有生過什麼大病，多年前曾因蜂窩性組織炎導致行動不便，還搭過她的便車，「那段時間，嫂夫人在上班，他没什麼通告，就在屋頂陽台種菜，生活平實。」

黃光芹表示，張友驊專精於軍事新聞，其他類別的議題也很能講，都不用看腳本，如今發生這樣的事情，只希望張能順利度過難關，「希望你回到二手書店安靜的角落」。

7/16本週強打主打星，特別感謝張友驊先生友情客串~旁白若有不滿意之處，請多包涵!或是可來店由掌鏡人幫您另拍攝一組沙龍照，愛你唷~(其實本人相當親切，還大老遠跑來特地幫太太拿一本20元的雜誌!!真愛啊~~)

茉莉二手書店台大店發佈於 2011年7月15日 星期五
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