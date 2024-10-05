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基北北桃青創力大爆發！　2024 New Taipei Demo Day打造北台灣新創聚落

▲新北市政府青年局主辦的「New Taipei Demo Day-啟動新北新創潮」盛大展開，助新創團隊展現多元實力，並建立起創業者與投資者之間的友善橋梁。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

由新北市政府青年局主辦，一年一度的New Taipei Demo Day 11日盛大登場。以「New Taipei Demo Day-啟動新北新創潮」為題，整合了轄下8處青創基地、大學育成中心以及基北桃三縣市培育的新創團隊參加。新北青年局長邱兆梅說，「每一年我們輔導超過160組的青年創業團隊，以往的Demo Day是由新北創力坊舉辦的 pitch 活動，從今年開始只要是我們輔導的團隊，還有包含整個基北北桃43所大專院校、創新育成中心的科技新創團隊，換言之，本活動結合了基北北桃的青年創業政府機關，還有關注科技新創的創投，以及潛在的創業者都可以來發揮的一個平台。」

▲2024 New Taipei Demo Day。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼12組來自AI應用、智慧能源、醫療科技、數位轉型等領域的新創團隊進行發表。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

▲2024 New Taipei Demo Day。（圖／記者謝婷婷攝）

▲業配新北創力DEMO DAY出機採訪 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲新北市政府青年局長邱兆梅。

此次包括12組來自AI應用、智慧能源、醫療科技、數位轉型等領域的新創團隊受邀登台發表，向現場超過200位創投、專家及創業者分享創業主題與品牌願景；同時現場另外設有14組新創實體攤位彼此交流，展現蓬勃的新創能量。

鎮鎧科技CEO郭鎮銘提到，「鎮鎧科技主要在做無人船，還有水域相關的作業。例如水域清理、水相關的量測，還有像是水深、水質以及油汙量測等。一開始遇到滿多困難，因為這是一個滿創新的產品，所以大家不知道它到底有什麼作用，所以我們會需要一些企業或政府單位的支持。以一個新創公司來講，初期很難有效打入市場，很高興有機會和新北市青年局合作，透過他們的協助媒合和新北市環保局進行配合，讓我們的無人船可以到華江碼頭進行測試，等於是有了一個突破點，也因為有了這些實際案例，漸漸讓我們可以被其他人看到，並加強團隊的信心。」

▲2024 New Taipei Demo Day。（圖／記者謝婷婷攝）

▲現場設有14組新創實體攤位彼此交流，展現蓬勃的新創能量。

▲2024 New Taipei Demo Day。（圖／記者謝婷婷攝）

▲鎮鎧科技CEO郭鎮銘提到，鎮鎧科技主要是在做無人船還有水域相關的作業、清理及量測，透過新北市青年局的協助與媒合開展了更多機會與可能。

這一次的New Taipei Demo Day擴大廣邀專業創投及政府單位，攜手共築健康創業環境，並邀請到多位重量級評審和創業者彼此碰撞出創意火花。全國創新創業總會投資顧問申學仁說，「Demo Day非常重要，因為新創團隊在創立的過程中，主要是專注在技術開發、產品設計還有自己的想象，要找到外部的資源其實是相對困難。而這一次由新北市政府主辦的Demo Day活動，在流程安排、Pitch的內容還有與會者的資格方面都做得很好，可以幫助創業者有效找到所需要的資源，媒合率也就越來越高。」

▲2024 New Taipei Demo Day。（圖／記者謝婷婷攝）

▲全國創新創業總會投資顧問申學仁提到，透過新北市政府主辦的Demo Day活動，有效的幫助創業者找到所需要的資源，並建立起與投資者之間的橋梁。

透過2024 New Taipei Demo Day展示了新創團隊的多元實力，期盼為創業者與投資者之間創造友善橋梁，並看見更多來自新北市的新創能量。

（本文由就業安定基金補助廣告）

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