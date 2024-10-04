新北市4區明停班課「不含淡水」！侯友宜臉書被灌爆：請騎車來一趟

▲新北市長侯友宜。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

颱風山陀兒雖已減弱為熱帶性低氣壓，但新北市部分地區的雨勢仍未停歇，更傳出不少嚴重災情，新北市政府稍早也宣布，萬里區、金山區、石門區、三芝區等4區，於5日停班停課。不過，由於淡水區也遭受侵襲，不少網友不滿市府未將淡水列入停班課範圍，紛紛湧入新北市長侯友宜臉書質疑「淡水是不是被遺忘了？」

據了解，受到豪大雨影響，淡水山區5個里今（4日）出現淹水及道路坍方，尤其已中和里最為嚴重，一度傳出有400居民受困，甚至有民眾報案，稱父親開車外出時遭遇山崩、土石流，打電話向他求援，但車輛疑似遭覆蓋，電話瞬間斷訊，讓他焦急不已，所幸事後證實老父已自行脫困，虛驚一場。

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▲淡水災情。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

然而，新北市政府今晚表示，依據「天然災害停止上班上課作業辦法」第4條第3款規定，考量萬里區、金山區、石門區和三芝區積淹水及道路通行受阻等災情，為維護市民安全並重建家園，宣布5日萬里區、金山區、石門區、三芝區停止上班上課，而同樣受到災情影響的淡水區則為納入停班課範圍。

消息一出，不少網友紛紛湧入侯友宜臉書，砲轟「淡水呢？雨很大淹水怎麼通勤」、「市長，您忘了淡水很多區域，也是受災區域」、「淡水很多地方都淹水耶…越下越大」、「淡水都快淹爛了，市長」、「請問淡水不在新北市裡？」、「淡水區的也是人啊，淡水的最北跟三芝沒差多遠欸」、「被遺忘的淡水」、「坐車的不會感受到騎車的風雨…等騎車去災區就能感受了」。