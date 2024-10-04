史上最恐怖電影？　《劊樂小丑3》開演僅10分鐘「11人受不了離場」

▲ 恐怖電影《劊樂小丑》續集即將上映。（圖／翻攝自Bloody Disgusting Horror YouTube）

圖文／CTWANT

電影可以多恐怖？恐怖電影《劊樂小丑》續集日前在英國舉辦首映，沒想到疑似過於暴力血腥，開場僅10分鐘就有11人離場，還有人出現嘔吐的症狀，令人好奇到底是什麼內容。

據《每日郵報》報導，由導演達米恩（Damien Leone）執導的恐怖片系列電影《劊樂小丑3》（Terrifier 3）在上個月首映，不料有許多觀眾受到「創傷」，因為片頭的開場就讓9個人受不了離席，其中1人在幾分鐘內就吐了出來，另1人則陷入驚恐不安。

有一些電影院還特別公告，提醒觀眾注意「極端暴力和過度血腥」，同時現場也有經過急救訓練的工作人員，以協助放映期間出現不適的觀眾。

▲ 續集疑似過於血腥暴力，以致於許多觀眾開演不久就離場。（圖／翻攝自Bloody Disgusting Horror YouTube）

報導指出，電影描述一個家庭被殺人小丑「亞特」以多種殘忍方式謀殺，達米恩堅稱這甚至不是片中的「大殺戮」，不過他也在首映時親眼目睹一些離奇行徑，一名婦女在大屠殺中起身離開，另一名婦人離場後，坦言對小丑扮演商場聖誕老人與孩子的場景中，開始感到恐慌。

達米恩透露，當他前往好萊塢資助《劊樂小丑》的續集時，由於電影的極端暴力，遭到一些片商的抵制，「在還沒完成劇本前，只是開會表明我會密切關注，他們就擔心暴力血腥程度，還有這個那個的」，更保證電影前5分鐘非常有爭議，「這就是為什麼我想自己製作這部電影，因為太瘋狂了！」

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