SRF電廠使用國際垃圾　桃園民代曝：美方和中央向市府施壓

▲SRF電廠使用國際垃圾，市議員吳進昌要求市長張善政要無畏背後壓力。（圖／市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園SRF(固體再生燃料)電廠爭議，持續延燒！繼日前觀音區市議員吳進昌於市議會定期大會指出，儘管市府已撤銷SRF進入桃科許可，但面對AIT和中央壓力，期張善政要無畏這些壓力，以民意為依歸質詢後，市議員詹江村今日於市議會針對SRF電廠使用的國際垃圾，是民進黨政府配合美國政府進口，完全無視桃園人的健康。

桃園市議會4日進行經發局工作報告，市議員詹江村質詢經發局長張誠，桃園目前有立方能源3個SRF使用垃圾回收提鍊的電廠，其燃料棒來源，很多來自國際垃圾，而籌募公司資金來自美國，甚至聽說很多民進黨高官都跟美國一起投資，美國把垃圾焚化發電廠開在台灣，再洗腦讓大家誤以為這是台灣人及桃園人產生的垃圾，這合理嗎？

▲市議員詹江村針對SRF電廠使用的國際垃圾，抨擊無視桃園人的健康。（圖／市議會網站）

詹江村說，SRF電廠製作燃料棒的垃圾不知來自哪裡，內容物難道都是桃園的嗎？過去中國大陸是世界最大的垃圾回收提鍊廠，但中國大陸環保意識抬頭，不再處理國際垃圾，導致很多產業活不下去，只好轉到其他地方去。

台灣過去不收國際垃圾，自從民進黨政府主政以後，開始跟美國配合，把國際垃圾進口到台灣，加上廢棄電腦、電子產品等製成燃料棒，海外回收垃圾廢紙部分就流到永豐餘紙廠。很多民眾以為SRF可以創造電力，但沒有告訴百姓的是，在SRF電廠提鍊國際垃圾或廢紙回收製作紙漿過程會耗費大量電力及水資源，甚至耗費的電力比創造的電力還要多。

詹江村要求經發局講清楚，桃園市SRF電廠提鍊台灣或桃園的垃圾他或許還能接受，但一定要規定不能回收及提鍊來自國際垃圾，由於SRF電廠燃燒國際垃圾，關係到桃園人健康，他不允許用桃園人生命及桃園人的肺幫業者賺錢。

經發局長張誠答詢表示，包括台灣立方能源公司等3家SRF電廠，目前已經撤消入園(進入桃園科工園區)許可，當初前朝核准入園許可時，規定所使用SRF燃料棒，必須60%來自桃園生產。詹江村反駁，燃料棒在桃園生產不是重點，生產燃料棒的垃圾來自海外，才是他所關心的。