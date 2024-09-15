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鍾小平揚言明提告　曾姸潔反問「要告哪條」：做這麼丟臉的事

▲▼鍾小平表示要對曾姸潔提告，並稱對方曾警告「要對鍾小平不利」等言論，曾姸潔公布自己曾跟支持者聊天內容，是當初不小心把截圖傳給鍾小平，並且秒收回。（圖／翻攝自Facebook／大姸的能源、建築、房地產手札）

▲鍾小平表示要對曾姸潔提告，並稱對方曾警告「要對鍾小平不利」等言論，曾姸潔公布自己曾跟支持者聊天內容，是當初不小心把截圖傳給鍾小平，並且秒收回。（圖／翻攝自Facebook／大姸的能源、建築、房地產手札）

記者袁茵／台北報導

國民黨北市議員鍾小平近期狂打民眾黨主席柯文哲京華城案，日前被同黨的桃園市議員詹江村爆料，鍾疑追求民眾黨前桃園市議員候選人曾姸潔不成才惱羞成怒，而曾姸潔更公布對話，使鍾表示16日要對2人提告。對此，曾姸潔15日回應，鍾小平是想用哪一條法律提吿，「做了這麼丟臉的事情，還要用謊言來圓謊」。

針對鍾小平14日稱16日要對詹江村、曾姸潔提告，並指女方過去警告他不要再打、再打要對他不利等言論，曾姸潔15日接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，鍾小平昨天公然說謊，說她收回訊息的內容是恐嚇文字，但想請問「第一，有人會智X到用文字留下恐嚇證據嗎？第二，我是9月2日截圖當下不小心把3張『想姸姸』的截圖傳給鍾小平。」

曾姸潔也反問，鍾小平是想用哪一條法律提吿？做了這麼丟臉的事情，還要用謊言來圓謊；而自己也有看到民眾黨台北市議員「學姊」黃瀞瑩遇到類似遭遇，「我相信她（學姊）不可能講那些話」。

▲▼前民眾黨桃園市議員候選人曾姸潔。（圖／翻攝自Facebook／大姸的能源、建築、房地產手札）

▲前民眾黨桃園市議員候選人曾姸潔。（圖／翻攝自Facebook／大姸的能源、建築、房地產手札）

詹江村12日於臉書發文表示，過去柯文哲擔任市長的時候，鍾小平跟柯文哲非常好，跟民眾黨也非常好，至於後來為什麼鬧翻，是否因為追求曾姸潔不果，奪命連環Call，讓曾姸潔感覺噁心，憤而惱羞成怒跟民眾黨鬧翻，還是另有其他因素，這我不得而知。」

而詹江村也公布一系列鍾小平與曾姸潔的對話，內容包含「什麼時候吃飯」、「想念你」、「想妍妍（姸姸）」、「就喜歡你。我是單身也是單眼皮」、「你在想什麼」等。

鍾小平13日接受媒體採訪時被問到此事，先是苦笑一聲，接著連說2次「我沒有追她」，當聽到記者說對話紀錄被公布，他立刻拿出手機仔細查看，強調自己已經好幾年沒有碰到曾姸潔，對話內容根本沒提到他要追求曾，與柯文哲翻臉的原因當然也不是這個，況且今年過年時，曾還傳送訊息、照片向他恭賀新禧，叫他不要破壞藍白合。

不過，曾姸潔13日隨即在臉書公開鍾小平所謂的「過年訊息」，澄清自己從來沒有因為私事主動聯繫鍾，有一次是2022年選市議員的新聞被看到，鍾禮貌上稱讚她還是很漂亮，2個月後她經過鍾的布條才「主動」拍給對方看、祝福對方，「再來就是今年8月12日我看他又在跳針刷存在感，我才主動請他不要破壞藍白合的初衷，如此而已！」

曾姸潔說，今年2月14日是鍾小平先傳送「情人節快樂」訊息，她回覆「新年快樂」貼圖、寫有恭賀新禧的照片很正常，「難道你農曆年祝福我，我要問候你祖宗十八代嗎？」她也直言，「想妍妍（姸姸）」那句話讓她感到很不舒服，「以後都不想再提到這個人！我不喜歡正事不做卻只會搞543博眼球的人事物。」

而鍾小平14日於台北市議會表示，周一會對詹江村和曾姸潔提告，「大家本來都是朋友的事；最後警告我說不要再打，就要對我不利。」並強調自己沒有要追曾姸潔，就是交朋友。

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